«Жутко было видеть эту аварию»: в Кирове в ДТП погиб двухмесячный младенец

Страшная авария произошла утром 10 марта. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове утро 10 марта началось со страшного ДТП, в котором погиб двухмесячный младенец. Авария произошла в 07.40 на улице Сергеевской. На дороге столкнулись встречные автомобили «Шевроле Спарк» и «Хендай Туксон».

В результате ДТП пострадали оба водителя. Как сообщили в областной прокуратуре, им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас устанавливается степень причиненного здоровью вреда. Однако в «Шевроле Спарк» находился еще один человек - двухмесячный младенец. Автолюлька находилась на переднем пассажирском сиденье, и именно туда пришелся удар. По данным областной Госавтоинспекции, малыш скончался от полученных травм на месте происшествия.

Сейчас выясняются все условия и причины совершения ДТП. Фото: прокуратура Кировской области

ВИНОВАТЫ ЛИ РОДИТЕЛИ?

Новость о смертельной аварии, забравшей жизнь ребенка, моментально облетела СМИ и соцсети. В городских пабликах кировчане соболезнуют родителям и сожалеют о рано отнятой жизни младенца. Но нашлись и прагматики, которые задались вопросом «а почему так произошло?».

Большинство горожан сошлись на мнении, что в произошедшем есть немалая доля вины родителей. Автолюльку установили неправильно: для таких малышей она должна быть установлена против движения. Кроме того, ее обычно устанавливают на заднее сиденье. Сделай так родители - и младенец остался бы жив. Высказываются также версии, что ребенок вовсе был непристегнут.

- Утром проезжали эту аварию, жутко видеть было, а сейчас такое читаю и волосы дыбом, искренние соболезнования, - написала одна из кировчанок в соцсетях.

- Для родителей, конечно, горе, но надо думать, зачем автолюлька на переднем пассажирском сиденье закреплена? Самое опасное место, - поделилась мнением другая.

- 99% не пристегивают ни ребенка, ни само кресло, - заметил один из горожан в комментариях.

Госавтоинспекция Кировской области в свою очередь напоминает о необходимости правильной перевозки маленьких детей в автомобиле. Установка автокресла на переднем пассажирском сидении с остающейся активной фронтальной подушкой безопасности - грубая ошибка. В таком случае вероятность тяжелых травм или смерти при сильном ударе намного выше, даже если ребенок пристегнут. Самое безопасное место - среднее на заднем пассажирском сидении в специально отрегулированном удерживающем устройстве. Там при ударе малыша не зажмет ни с одной из сторон.

Автолюлька с ребенком была установлена на переднем пассажирском сидении, что считается грубой ошибкой. Фото: ГИБДД Кировской области

ОФИЦИАЛЬНО

По факту аварии начата проверка. С утра на месте происшествия побывали полицейские и сотрудники прокуратуры. Ведомство взяло на контроль ход проверки. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Кто виноват в гибели младенца - станет известно уже после.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования семье погибшего малыша.

UPD: прокуратура Кировской области сообщает, что по факту смертельной аварии следственными органами управления МВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело. Ведомство будет контролировать ход расследования.