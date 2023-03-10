В Кирове прокуратура контролирует ход проверки ДТП, в котором погиб двухмесячный малыш

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Фото: прокуратура Кировской области

Прокуратура Кировской области взяла на контроль проверку ДТП, в котором погиб двухмесячный младенец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла утром 10 марта. На улице Сергеевской столкнулись два встречных автомобиля. В результате пострадали оба водителя. В одной из машин также находился двухмесячный малыш, который скончался на месте происшествия.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии и степень причиненного здоровью ущерба. Полиция проводит проверку, ход которой контролирует прокуратура. На месте находятся сотрудники ведомства.

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