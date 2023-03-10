В Кирове двухмесячный младенец погиб в ДТП

Авария произошла на подъезде к Радужному. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в ДТП погиб младенец. Информацию об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня, 10 марта, в 07.40. У дома №16 по улице Сергеевской столкнулись встречные автомобили «Шевроле Спарк» и «Хендай Туксон». В результате пострадали оба водителя. В «Шевроле» находился двухмесячный мальчик, который получил травмы в результате ДТП. К сожалению, он скончался на месте аварии.

По факту происшествия начата проверка. Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения аварии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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