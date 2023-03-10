В Кирове возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб двухмесячный младенец

Смертельное ДТП произошло в Кирове утром 10 марта. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с двухмесячным малышом. Об этом сообщает областная прокуратура.

- По факту ДТП следственными органами управления МВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), результаты расследования которого взяты прокуратурой Кировской области на контроль, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как мы сообщали ранее, авария произошла утром 10 марта на улице Сергеевской. На дороге столкнулись две встречные машины - «Шевроле Спарк» и «Хендай Туксон». Оба водителя пострадали, но им оказали необходимую помощь. В одной из иномарок оказался двухмесячный ребенок, который в результате столкновения погиб на месте происшествия.

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