Стала известна личность девушки, трагически погибшей в ДТП в Кировской области

Авария произошла на трассе «Киров-Советск-Яранск». Фото: ГИБДД Кировской области

Стала известна личность девушки, которая трагически погибла в ДТП в Пижанском районе 15 апреля. Напомним, что в этот день «Лада Калина» насмерть сбила пешехода на трассе «Киров - Советск - Яранск».

Как сообщают знакомые погибшей, девушку звали Светлана Д. Ей было 22 года. Очевидцы отмечают, что авария произошла в темное время суток. При этом на участке не было освещения. Так, по словам Юрия Н., который стал свидетелем аварии, на месте не было фонарей. Кроме того, мужчина утверждает, что водитель ехал на довольно большой скорости.

В соцсетях кировчане также активно обсуждают аварию. В том числе, некоторые пользователи встали на сторону водителя. Отметим, что за рулем находился 24-летний молодой человек.

- Не судите, не зная происшествия. Жалко парня с супругой за рулем, - отметил местный житель.

Автомобиль сбил девушку в темное время суток. Фото: ГИБДД Кировской области

Однако большинство кировчан соболезнуют родным девушки и отмечают, что трагедии можно было избежать, соблюдая простые правила. Горожане советуют всегда идти навстречу движению, чтобы видеть впереди идущий транспорт. Таким образом, у пешеходов будет возможность успеть среагировать при опасной ситуации.

Кроме того, при плохой освещенности необходимо надевать жилет или другие световозвращающие элементы. В том числе, жители советуют включать на телефоне фонарик.

Напомним, что на Южном обходе Кирова мужчина получил травмы, выпав из салона «скорой». Авария произошла 15 апреля в 21.30.