В Пижанском районе насмерть сбили 22-летнюю девушку

Авария произошла на трассе «Киров-Советск-Яранск». Фото: ГИБДД Кировской области

В Пижанском районе насмерть сбили девушку-пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 15 апреля в 21.30. На 167 км автодороги «Киров - Советск - Яранск» «Лада Калина» сбила 22-летнюю девушку-пешехода. Удар оказался слишком сильным. В результате пострадавшая скончалась от полученных травм. Известно, что за рулем находился 24-летний водитель.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло 13 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали 14.

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