На Южном обходе Кирова мужчина получил травмы, выпав из салона «скорой»

Пассажир получил травмы. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Вчера, 17 апреля, на 15-м километре Южного обхода города Кирова произошло ЧП. Предварительными данными о происшествии поделились в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Около 1 часа 20 минут человек выпал из салона УАЗика скорой помощи. Это был 45-летний пассажир «скорой». Инспекторы сообщают, что мужчина получил травмы, однако данных о госпитализации нет.

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