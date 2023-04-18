В Кирове мотоциклистов будут проверять на опьянение

«Сплошные проверки» будут проводить для скутеристов, мопедистов и мотоциклистов. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове водителей мотоциклов ждут проверки. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

В ближайшее время на дорогах региона появятся мотоэкипажи ДПС. Их задача - проверять на опьянение скутеристов, мопедистов и мотоциклистов. Экипажи готовы к выполнению своих задач: транспорт прошел техобслуживание, личный состав провел тренировочные заезды, повторил навыки маневрирования.

- Опыт прошлых сезонов показал эффективность мотопатрулей в обеспечении дорожной безопасности на дорогах Кирова и области, - заявили в пресс-службе ведомства.

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