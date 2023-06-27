Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июня 2023 9:23

В Кировской области водитель мотоблока погиб в ДТП с легковушкой

Авария произошла ночью 27 июня
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на трассе «Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята». Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на трассе «Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята». Фото: ГИБДД Кировской области

В Советском районе произошла смертельная авария. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось 27 июня в 01.40. На 48 км дороги «Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята» столкнулись «Ниссан» и мотоблок с прицепом. В результате погиб 64-летний мужчина, водитель мотоблока. Состояние водителя легковушки не уточняется. Причины аварии на данный момент неизвестны.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло семь ДТП. В них шесть человек получили травмы и один погиб.