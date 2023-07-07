Самолет с 5 людьми на борту аварийно сел в Кировской области: следователи начали проверку

Самолет получил технические повреждения. Фото: ЦМСУ на транспорте СК РФ

«Комсомолка» собрала данные об экстренной посадке самолета в одном из районов Кировской области.

ПИЛОТ ЖИВ

В четверг, 6 июля, в Кирово-Чепецком районе самолет АН-2 совершил вынужденную посадку. Дело было у деревни Чуваши около 16.50 часов (по другим данным - около 17 часов).

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку в связи с вынужденной посадкой самолета в Чувашах.

- В результате посадки самолет получил технические повреждения, - подтверждают следователи. - Пассажиры и пилот живы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

БОРТ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ

На борту находились пять человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

- Самолет совершил вынужденную посадку при авиапатрулировании, - пишет правительство Кировской области со ссылкой на ГУ МЧС России по Кировской области. - На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и следователи СУ СК РФ по региону.

Известно также, что воздушным патрулирование лесов занимается частная компания «Парма», с которой заключен договор у КОГСАУ «Лесоохрана». Самолет также принадлежит этой компании.

СПРАВКА КП

В прошлом году более 80% лесных пожаров в Кировской области произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

В августе пришлось изыскивать в региональной казне еще 14 миллионов рублей: закупали дополнительные летные часы, чтобы авиационные патрули продолжали контролировать безопасность зеленых насаждений с воздуха.

Нынешним летом региону вновь не обойтись без патрулирования, в том числе авиационного.

На земле - несколько тысяч специалистов и спецмашин. А в воздух поднимаются 4 самолета, для них разработаны маршруты протяженностью свыше 2 500 километров.

Кроме того, власти закупили квадрокоптеры для наблюдения за обстановкой в лесах с воздуха. А представители Рослесхоза сообщили, что дадут Кировской области больше денег на авиапатрули.

Уже в апреле огонь несколько дней бушевал в лесах Вятскополянского района, так что летные часы таких АН-2 никогда не будут лишними.

Если вы увидели лесной пожар, незамедлительно сообщите об этом по телефонам 64-34-28 или 112.