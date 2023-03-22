Минлесхоз закупит машины и квадрокоптеры для охраны и патрулирования лесов

Лесничества будут мониторить как дистанционно. так и в рамках патрулирования. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минлесхоз Кировской области закупит 24 «уазика» и два квадрокоптера. Как рассказали в пресс-службе ведомства, техника будет использоваться для патрулирования лесов и их охраны от пожара.

В 2023 году также продолжится дистанционный мониторинг на территории 16 лесничеств - Афанасьевского, Белохолуницкого, Верхошижемского, Даровского, Зуевского, Кайского, Лузского, Нагорского, Немского, Опаринского, Пинюгского, Свечинского, Синегорского, Унинского, Шабалинского и Юрьянского. Этим займутся филиалы «Рослесинфорг». «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» будет контролировать деятельность в Парковом и Рудниковском лесничествах.

В министерстве также добавили, что на 2023 год запланирована отработка лесоизменений, полученных в рамках проекта «Цифровая Земля». В случае отсутствия разрешений на них материалы будут передавать в правоохранительные органы.

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