В Вятскополянском районе бушуют два лесных пожара

Для тушения задействовали 27 человек и 8 единиц техники. Фото: kirovreg.ru

10 апреля в Кировской области зафиксировали два лесных пожара. Оба инцидента произошли в Вятскополянском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для ликвидации пожаров привлекли 27 человек и 8 единиц техники. С огнем борются сотрудники «Лесоохраны», арендаторы лесных участков и подразделения пожарной охраны, а также местные жители.

Сейчас пожары локализованы на площади 4,7 га, тушение продолжается. По предварительным данным, они могли вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем на расположенных рядом с лесом территориях.

В случае обнаружения лесного пожара или пожара, действующего на землях, прилегающих к лесам, необходимо сразу сообщить:

- в региональную диспетчерскую службу КОГСАУ «Лесоохрана»: 8-800-100-94-00 (круглосуточно, звонок бесплатный);

- по телефонам 64-34-28, 38-20-92, либо 112.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.