В Кировской области четыре воздушных судна будут патрулировать леса

С огнем в лесах будут бороться около семи тысяч специалистов и более трех тысяч единиц спецтехники. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области готовятся к пожароопасному сезону. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

С огнем в лесах будут бороться около семи тысяч специалистов и более трех тысяч единиц спецтехники. Для наблюдения с воздуха выделили четыре воздушных судна по трем маршрутам протяженностью более 2,5 тысячи километров. Также за обстановкой на земле разработали 2943 наземных маршрута. В прошлом году 82% пожаров происходили из-за неосторожного обращения с огнем. Из-за нарушения правил безопасности - 51 лесной пожар, из-за поджогов - 5.

Ранее мы рассказывали, что Минлесхоз закупит машины и квадрокоптеры для охраны и патрулирования лесов

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