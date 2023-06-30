Тело нашли в день пересдачи: что известно о гибели 9-классника в Кировской области

В Следкоме отказались от дальнейших комментариев о проверке Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученик 9 класса из Слободского скончался в день переэкзаменовки.

«Комсомолка» рассказывает, что на данный момент известно о гибели подростка.

НЕ ОСТАЛОСЬ ЗАПИСКИ

Тело 9-классника обнаружили у дома, где он жил с родителями. Ранее он не сдал основной госэкзамен (ОГЭ) по математике. В среду, 28 июня, ему предстояла пересдача.

Телеграм-канал SHOT писал, что подросток добровольно ушел из жизни. Однако уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Шабардин в разговоре с «КП - Киров» не подтвердил эти данные.

По словам Владимира Валерьевича, мальчик, заканчивавший 9-й класс, действительно собирался на пересдачу. Однако в пункте проведения экзамена он так и не оказался. Тогда классный руководитель позвонила маме школьника.

- Ни школа, ни специалисты - никто за него не опасался, несмотря на несданный ранее экзамен, - подчеркивает детский омбудсмен. - Ничего не предвещало, не было каких-либо признаков. По данным из школы, мальчик был спокойный и уравновешенный, никаких историй с ним не было. Насколько мне известно, не было сделано поста в соцсетях, не осталось записки. Поэтому случайно или нет, может, из-за несчастной любви - пока никто не знает, что произошло.

Шабардин также отмечает, что мальчик рос в полной и благополучной семье. На учете семья никогда не состояла. Характеристики семьи только положительные.

НАЧАТА ПРОВЕРКА

В следственном управлении СК РФ по Кировской области происшествие прокомментировали коротко.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомолке» в Следкоме. - Устанавливаются все обстоятельства.

Ответить на какие-либо вопросы корреспондента в кировском СК отказались.

ПСИХОЛОГИ НУЖНЫ ВСЕМ?

«Газета.Ru» со ссылкой на одного из депутатов Госдумы пишет об идее введения обязательных консультаций с психологами накануне либо после экзаменов. Якобы ОГЭ и ЕГЭ доводят подростков до нервных срывов, поэтому консультации необходимы «для спасения наших детей».

- Инициатива - «ни туда, ни сюда», - комментирует кировский защитник прав ребенка Шабардин. - Я не могу пока оценить это предложение. Однако в целом - да, нам надо много работать с психологией школьников.

К этой теме в аппарате уполномоченного возвращались уже не раз. Особенно остро вопрос встал осенью 2019 года, когда стало известно о подготовке школьником массового убийства сверстников. Еще тогда Владимир Шабардин отмечал, что регион не может обеспечить каждую школу квалифицированным психологом. Особенно остро проблема стояла в районах.

- Нам нужно существенно и качественно менять систему психологической помощи, - говорил детский омбудсмен. - Мы предложили министерству образования создать психологические службы, которые бы работали не на одно, а на несколько учебных заведений.

Спустя несколько лет эту инициативу все же начали использовать: ввели несколько ставок межшкольных психологов. Они, в частности, следят за «общим уровнем конфликтности» и тем, как в классах принимают новых учеников. Однако на осень 2022 года у нас все еще оставались муниципалитеты, в которых школьных психологов не было вовсе.