В Кировской области планируют изменить систему психологической помощи школьникам

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-01T17:15:08+03:00

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В Кировской области могут появиться новые психологические службы для школьников. Предполагается, что они будут охватывать сразу несколько учебных заведений. Об этом сообщил «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

- На данный момент мы не можем обеспечить каждую школу квалифицированным психологом, - пояснил Владимир Валерьевич. - Особенно остро такая проблема стоит в районах. Поэтому нам нужно существенно и качественно менять систему психологической помощи. Мы предложили Министерству образования создать психологические службы, которые бы работали не на одно, а на несколько учебных заведений. Специалисты бы проводили различные исследования на уровень тревожности и конфликтности, и в случае необходимости занимались предметно.

Однако, по словам уполномоченного, окончательно решение еще не принято. Изменения смогут вступить в силу не раньше 1 января. Это связано с тем, что Министерство образования Кировской области пока работает над финансовой составляющей.

Напомним, что в Кирове школьник готовил массовое убийство. Своими планами он поделился с другом в социальных сетях. Силовики нашли в комнате у 15-летнего подростка самодельные ножи и взрывчатку.

ИСТОЧНИК KP.RU