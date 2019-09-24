«Предупредил друзей, чтобы в этот день не приходили»: в Кирове ученик готовил массовое убийство в школе

Странные сообщения о расстреле в Политехническом колледже в Керчи, появились в чате одноклассников в одной социальной сети в Кирове. Их выкладывал 15-летний ученик, Денис (имя изменено. Ред.). Уже подтверждено - он готовил массовое убийство в своей школе.

- Установлен несовершеннолетний, планировавший совершить массовое убийство с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства, - подтвердил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров.

В чате, о котором идет речь, состояло несколько человек. Это одноклассники, с которыми дружил Денис. Есть информация - юноша не хотел, чтобы они пострадали, поэтому и предупредил в переписке, чтобы в такой-то день не приходили в школу. С другом Ильей, уже в отдельном чате, накануне рассказал все подробно.

- На этом фото 13 трупов,12 учеников и 1 учитель. Прикинь, если получится больше? - писал Денис.

- Да боже, это просто картинки, - не поверил тот.

Однако, странные сообщения показала родителям одна из состоявших в переписке девочек. Говорит, испугалась, что все это может оказаться правдой. Те позвонили в полицию, и домой к школьнику приехали силовики. В комнате Дениса, действительно, нашли самодельные ножи и взрывчатку. Все это было спрятано (каким образом, пока не известно). Родители ни о чем не догадывались.

- Денис в этом году только в Киров переехал, - рассказали в школе. - Жил в Казани. Он к нам пришел в сентябре. Но у нас вообще много новеньких (школа, о которой идет речь, находится в новом микрорайоне, и сама только построена - открылась в 2018 году, - Ред). Так что он особенно не выделялся.

Денис: на странице в социальной сети у него вместо имени стоит «Уильям Джозеф «Би-Джей» Бласковиц». Это персонаж компьютерной игры об американском шпионе, специализирующемся на миссиях в тылу врага. Дата рождения тоже вымышленная.

Как долго он собирал оружие и взрывные устройства, сейчас выясняет следствие. А вот где взял инструкции, - вопрос простой, все это есть в Интернете, хотя, естественно, ресурсы незаконные.

Что касается не виртуальной жизни Дениса, а реальной, то из Казани он уехал в Киров к родному отцу. Тот живет с новой женой, отношения ребенка не складывались ни с отцом, ни с мачехой. Одноклассникам парень рассказывал, что никому в семье - не нужен...

Другие подробности сейчас выясняют следователи, расследованием занимается Следственный комитет.

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