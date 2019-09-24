Последователь «керченского стрелка»: кировский школьник готовил массовое убийство

Сегодня на всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров рассказал, что только за этот год были выявлены последователи «керченского стрелка» в девяти регионах страны: Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Смоленской и Свердловской областях.

ВЫЧИСЛИЛИ ПО ПРОСМОТРЕННЫМ ВИДЕО

Причем, в Кировской области последователя движения, пропагандирующего массовые убийства, благодаря профилактическим мерам выявили сотрудники полиции.

- Буквально на днях в Кирове сотрудниками правоохранительных органов установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в одной из школ с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства, - со ссылкой на Макарова сообщает информационное агенство ТАСС.

Ужасное событие могло произойти в школе в одной из новых кировских школФото: Елизавета Захарова

Как стало известно от инсайдеров, 15-летний ученик обычной городской школы вместо домашних заданий готовил ножи и взрывчатку. Кировские полицейские сработали на опережение и смогли найти парня раньше, чем он переступил черту. Также в соцсетях сообщают, что мальчишку «сдали» друзья. Сообщается, что молодой человек готовился основательно и тщательно. Он планировал массовое убийство в школе в следующем году.

Силовики не разглашают подробностей этого дела, однако известно, что парень интересовался темой насилия. Сработала система профилактики, в частности, подростка выявили по тем роликам, которые он просматривал в интернете. К его поискам подключали ФСБ и Следственный комитет.

НЕДОЛЮБЛЕННЫЕ ДЕТИ

На условиях анонимности один из оперативных сотрудников кировских спецслужб с многолетним опытом работы с подростками рассказал, что последователи таких групп выявляются как в благополучных семьях, так и в асоциальных. Единственная причина, по которой подростки уходят в различные агрессивные течения, в том числе террористической направленности, - это недостаток любви в семье и школе.

РАССКАЗАЛ ОДНОКЛАССНИКАМ

Как сообщает «Проект BAZA», парень был очень замкнутым, практически ни с кем не общался. Несколько дней назад он начал присылать в общий с одноклассниками чат картинки с мест, где произошли громкие убийства (колледж в Керчи). Более того, он даже предупредил ребят, чтобы те не ходили в школу.

Одну из его одноклассниц такие сообщения насторожили, поэтому она обо всем рассказала директору. Уже вечером того же дня к парню заявились силовики.

В социальных сетях молодой человек не «светил» свое имя и лицо. Фото: соцсети

Кстати, страничка юноши в соцсетях выглядит довольно лаконично и даже зловеще. Парень скрывает свое настоящее имя под псевдонимом, который отсылает к главному герою серии популярных видеоигр. По замыслу игры, этот вымышленный персонаж находился в альтернативной реальности и занимался истреблением фашистов.

Лицо молодой человек тоже предпочитает не «светить». Его он скрывает под картинкой. Статус парня также указывает на его скрытность - «Не доверять никому» (Trust No One). Но самым «говорящим» фактом стала дата рождения, которую парень указал в профиле - 20 апреля 1999 года. Это тот самый день, после которого появился термин «колумбайн».

КОМПЕТЕНТНО

- Подобных случаев в Кировской области на моей практике не было, - прокомментировал «Комсомолке» Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. - Это расследование - дело правоохранительных органов. Наша позиция на протяжении последних нескольких лет такова: мы должны усиливать работу по профилактике и предотвращению любых конфликтных ситуаций, следить за психологическим состоянием учеников. Нет ли такого, что один из детей становится изгоем или идет конфликт одной группы школьников с другой. Серьезные ЧП, гремевшие на всю страну - Пермь, Улан-Удэ - это не молниеносные истории, это тлело, длилось какое-то время, накапливалось в ребенке.