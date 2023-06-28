Врачи устранили заворот кишок: малыш из Кирова проглотил магнитный браслет

То, что это не инфекционное заболевание, медики поняли сразу. Фото: минздрав Кировской области

Минздрав Кировской области делится очередной историей спасения. Полуторагодовалого ребенка избавили от заворота кишок. А причиной опасного состояния малыша стало украшение, которое он проглотил задолго до того.

ВЕСЬ ТОНКИЙ КИШЕЧНИК В ПЕТЛЕ

В детскую областную больницу госпитализировали мальчика со вздутием живота и рвотой. Причем на момент госпитализации медики уже выяснили, что это не инфекционное заболевание.

Врачи обследовали малыша и увидели небольшие круглые шарики в кишечнике. Ребенка тут же отправили на операцию.

Хирурги быстро обнаружили инфильтрат - плотный участок, увеличенный в объеме. Стали его разбирать - обнаружили уплотнение между петлей, в которую завернулся весь тонкий кишечник. Именно в этом уплотнении обнаружили цепочку из магнитных шариков. Причем она была в животе уже давно. А петли кишечника были соединены плотной трубкой в месте, где находился браслет. Это и вызвало опасное для жизни малыша состояние.

Врачи провели ювелирную операцию: устранили заворот кишок, достали магниты, ушили появившиеся свищи.

Сейчас малыш в удовлетворительном состоянии.

СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ

Специалисты вновь напоминают о правилах безопасности. Их должен знать и соблюдать каждый родитель, чтобы здоровью и жизни детей не было угрозы.

- За всю мою врачебную практику было много разных случаев, когда у детей возникала непроходимость из-за инородных предметов, - делится хирург Эдуард Сырчин. - Но были и такие, когда приходилось проводить операции из-за застрявших пельменей, моркови, черемухи. Это было много лет назад. Сейчас увлечения детей поменялись, появилось много интересных игрушек из мелких деталей. Очень хочется обратиться к родителям, чтобы они обязательно следили за своими детьми во время игр, выбирали безопасные игрушки. Эти простые правила помогут избежать опасных для жизни вашего ребенка ситуаций.

Если ребенок проглотил какой-либо предмет, лучше сразу обращаться в больницу, чтобы избежать осложнений.

КСТАТИ

Кировские медики регулярно спасают детей с серьезными, редкими и угрожающими жизни диагнозами.

В одних случаях на выручку приходят также и доноры.

В других помощь получают ребята даже не из Кировской области.