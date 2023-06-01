Приехал спасать жизнь: донорская кровь кировчанина помогла выжить 5-суточному младенцу

Одним из спасителей стал кировчанин Виталий Ч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове и районах Кировской области много активных доноров. Это движение постоянно растет и развивается. Однако бывают экстренные случаи, когда счет идет буквально на часы, а пациенту подходит далеко не любая донорская кровь.

Об одном из таких случаев рассказывает «КП - Киров».

ПЯТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ ИЗ 50 ТЫСЯЧ ДОНОРОВ

Несколько дней назад в Кировский центр крови поступила заявка на компонент: новорожденному малышу срочно потребовалось заменное (полное) переливание крови. Причина - «иммунный конфликт» мамы и плода: жизни малыша грозила реальная опасность. При этом у младенца очень редкий фенотип группы крови и резус-фактор.

Проверив информационную базу доноров (а это данные о 50 тысячах человек), специалисты нашли всего пятерых возможных претендентов, подходивших по медицинским (биологическим) параметрам. И лишь с двумя донорами удалось быстро связаться. Одним из них стал кировчанин Виталий Ч.

«НЕ ЗНАЛ, ДЛЯ КОГО БУДУ СДАВАТЬ КРОВЬ»

Речь шла буквально о часах жизни новорожденного, все процедуры проводили экстренно. Два донора сразу же согласились помочь в спасении ребенка и сдать столько компонентов крови, сколько будет нужно.

- Когда шел на донацию, я не знал, для кого именно буду сдавать кровь, - признается Виталий Ч. - Для меня это не важно, главное, что требуется моя помощь. Так как меня вызвали в Центр крови внезапно, пришлось резко менять рабочий график. Мой руководитель отнесся к этому с пониманием, спасибо ему за это. Я отложил дела и приехал спасать жизнь - в этом моя миссия как донора.

Обследования, процедуры, манипуляции, проверка на совместимость компонентов с кровью малыша... В кратчайшие сроки ему оказали всю необходимую помощь.

На сегодня младенца уже перевели из реанимации в отделение второго этапа выхаживания. Специалисты центра уверены: он вскоре выздоровеет и впервые встретится с родителями!

ИЗ СОЦСЕТЕЙ

- В этот день присутствовал в центре крови, ожидал результаты анализов, - написал в соцсетях кировчанин Дмитрий З. - Видел и слышал суету, было жутко. Хотел бы помочь, но нечем... Хочется отметить работу сотрудников центра, они большие молодцы! Была видна их сплоченность, решимость в такой непростой ситуации. Настоящие профессионалы своего дела!

КСТАТИ

14 июня во всем мире отмечают День донора. Служба крови Кировской области организует донорский велопробег:

- 4 июня, 10.00, Порошино. Сбор участников за полчаса до начала у большой сцены;

- дресс-код: красная одежда;

- если нет велосипеда — Порошино даст участникам 20% скидку на Фэтбайк по кодовой фразе «День донора».

Подробности здесь.