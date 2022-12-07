«Выживаемость с таким заболеванием – только 50%»: кировские врачи спасли новорожденного малыша с редкой патологией

Врачи провели ребенку операцию, чтобы спасти его жизнь. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи спасли новорожденного младенца с редкой патологией. Об этом сообщает областной Минздрав.

Маленький пациент поступил в Кировскую областную детскую клиническую больницу в середине ноября. Врачи диагностировали у младенца редкую патологию развития – диафрагмальную грыжу. Заболевание особо опасно тем, что выживаемость после него составляет лишь 50%. При патологии органы из брюшной полости через отверстие в диафрагме перемещаются в грудную полость и не позволяют легкому полностью раскрыться.

Мама мальчика рассказала, что на 34 неделе беременности у нее наступили роды, в результате чего на свет появились два малыша. У одного из них доктора и заподозрили редкое заболевание. Ребенку провели рентгенографию в перинатальном центре, после чего младенца направили в детскую областную больницу для операции.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Виталий Лапшин, таким пациентам врачи проводят малоинвазивные операции. Через небольшие проколы с помощью инструментов, самый маленький из которых толщиной всего 2 миллиметра, врачи перемещают необходимые органы на место в брюшную клетку и зашиваем диафрагму. Такое вмешательство провели и этому мальчику.

У ребенка выявили патологию, при которой органы из брюшной полости перемещаются в грудную и не дают раскрыться легким. Фото: vk.com/medkirovru

Операция в итоге прошла успешно. После этого ребенка отправили на выхаживание в отделение анестезиологии-реанимации. В специальном кювезе он провел две недели – восстанавливался и набирал вес. Сегодня, 7 декабря, малыша перевели в палату к маме и брату. В течение нескольких недель младенца будут переводить полностью на грудное вскармливание, и когда он наберет необходимый вес, то его выпишут домой.

- В этом году уже 2 маленьких пациента получили успешное лечение по поводу диафрагмальной грыжи. Отметим, что в круглосуточном стационаре Детской областной больницы получают медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах более 11 000 пациентов по 17 профилям. Ежегодно проводится более 4000 оперативных вмешательств, - добавили в Минздраве.