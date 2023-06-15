«Очень много слез»: кировские врачи спасли 5-месячного малыша с кровоизлиянием в мозг

Мама очень волновалась за судьбу своего малыша. Фото: минздрав Кировской области

Министерство здравоохранения Кировской области делится очередной историей спасения пациента. На этот раз случай был очень сложный: 5-месячный ребенок мог серьезно пострадать от кровоизлияния в мозг.

ПАТОЛОГИЯ ПРОТЕКАЕТ ТЯЖЕЛО

Месяц назад у малыша поднялась температура, началась рвота. Его экстренно привезли в инфекционную больницу, сделали компьютерную томографию и обнаружили обширное кровоизлияние в головной мозг. Ребенка сразу перевели в отделение анестезиологии-реанимации Детской областной больницы. Медики долго боролись за его жизнь. Когда состояние малыша стабилизировалось, ему сделали операцию.

- Данная патология - очень редкая у детей и протекает достаточно тяжело, - говорит врач-нейрохирург Эдуард Сырчин. - Как правило, после кровоизлияния в головной мозг у детей развивается водянка (патология со скоплением жидкости в желудочках мозга - ред.). Увеличение внутричерепного давления приводит к пагубным последствиям, поэтому очень важно вовремя выполнить оперативное вмешательство. Устанавливается шунтирующая система, выводящая избытки ликвора в другие полости тела, например, в брюшную полость. Наша больница закупила программируемые помпы, такую установили и малышу. Их преимущество в том, что с возрастом не нужно проводить замену.

Малышу сразу сделали КТ, чтобы уточнить диагноз. Фото: минздрав Кировской области

ТРАГИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Медики работали слаженно: операция прошла успешно, а процесс восстановления занял не так много времени. Сейчас состояние малыша оценивают как удовлетворительное.

- У нас случилась очень трагичная история, - признается мама маленького пациента. - Было очень много переживаний и слез. Но спасибо Эдуарду Федоровичу, сегодня ребенок здоровый, ведет себя как обычно. Есть, конечно, небольшие отклонения, которые мы в будущем вместе с врачами восстановим и исправим. Я очень благодарна специалистам Детской областной больницы!

Врачи считают, что в данном случае осложнения возникли из-за врожденной патологии сосудов. Поэтому вопрос о дальнейшем лечении и восстановлении малыша обсуждают с ведущими российскими больницами.

КСТАТИ

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