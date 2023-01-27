В Кирове врачи спасли новорожденного с тяжелым врожденным пороком сердца

Врачам пришлось работать с ювелирной точностью. Фото: Минздрав Кировской области

Кировские врачи спасли новорожденного младенца с пороком сердца. Об этом рассказал областной Минздрав.

Малыш появился на свет в октябре 2022 года вместе со своей сестричкой. Девочка оказалась здорова, а у мальчика диагностировали тяжелый врожденный порок сердца.

- У доношенных детей артериальный проток - сосуд, который соединяет аорту и легочную артерию, зарастает в первые часы жизни, у недоношенных он может остаться открытым. Без лечения эта тяжелая патология неминуемо приводит к гибели ребенка, - пояснили в Минздраве.

За дело взялись специалисты Кировской областной клинической больницы. Ребенка оперировали на месте, поскольку время не ждало. Случай назвали уникальным: младенец весил всего килограмм - таких пациентов в КОКБ еще не оперировали. Работать пришлось с ювелирной точностью.

Благо, все прошло успешно: через трое суток малыша сняли с ИВЛ, он начал набирать вес и к моменту выписки, под Новый год, перешел за три кило. Порок сердца ребенку устранили, дополнительных операций не потребуется.