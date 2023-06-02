Весом меньше 1,5 кг: кировские врачи выходили новорожденных близнецов

Девочке еще предстоит операция. Главное - оба смогут полноценно жить. Фото: минздрав Кировской области

Что нужно, чтобы спасти малышей, родившихся раньше срока? Борт санавиации, команда неонатологов и слаженная работа всех служб.

«Комсомолка» делится такой историей спасения, произошедшей в Кировской области.

СРОЧНО ПЕРЕПРАВИТЬ

Все началось в Лузском районе.

В роддоме местной центральной районной больницы появились на свет брат и сестра. К несчастью, раньше срока.

Оба малыша были совсем крошечными: девочка весила 1 200 граммов, мальчик - 1 350.

В таких сложных клинических случаях врачи из районов всегда консультируются со специалистами крупных кировских больниц. Окончательное решение о тактике медицинского сопровождения принимают по итогам врачебного консилиума. На этот раз решение было однозначным: малыши родились с очень низкой массой тела. Поэтому их нужно было срочно переправить в Кировский областной клинический перинатальный центр.

ДВА МЕСЯЦА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

За новорожденными отправили борт санитарной авиации. Вертолет в кратчайшие сроки доставил их в «Перинаталку».

Девочку уже в возрасте трех недель перевели в Детскую областную больницу. Там малышке провели сложнейшую операцию. Врачи этой же больницы в дальнейшем наблюдали за ее состоянием.

Через несколько недель из Перинатального центра к ней перевели и брата. Мальчику тоже оказали все необходимое лечение.

В общей сложности близнецы оставались под наблюдением медиков два месяца. Оба заметно подросли, набрались сил и в итоге были выписаны домой.

Однако девочке в дальнейшем предстоит еще одна операция. Плюсом и ей, и брату предстоят контрольные наблюдения в Детской областной больнице.

Главное - в дальнейшем оба ребенка смогут жить полноценно.

ДЕТАЛИ

Как работает отделение новорожденных Перинатального центра, рассказала начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Кировской области Марина Ершкова. Главная задача местных специалистов - высококвалифицированная неонатологическая помощь малышам - как новорожденным, так и недоношенным детям. Бывают пациенты с экстремально низкой массой тела (до килограмма) и очень низкой массой (от 1 тысячи до 1,5 тысячи граммов).

Второй этап - наиболее полная реабилитация новорожденных. Врачи делают все, чтобы у малышей, прошедших интенсивную реанимацию, был минимальный шанс инвалидизации.

КСТАТИ

«КП - Киров» регулярно делится историями спасения кировских пациентов:

- гражданина Китая с инфарктом вертолетом доставили в больницу в Кирове из Подосиновского района;

- 18-летняя мотоциклистка попала в аварию и могла скончаться от полученных травм;

- 5-суточного младенца спасло срочное переливание компонентов крови от кировского донора.