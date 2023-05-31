Доставили в больницу на вертолете: в Кирове врачи спасли гражданина Китая с инфарктом

С начала года областная Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации уже совершила почти 150 вылетов. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи помогли гражданину Китая с острым инфарктом миокарда. Подробности рассказали в областном Минздраве.

ПРИВЕЗЛИ НА ВЕРТОЛЕТЕ ИЗ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА

41-летний мужчина находился в Подосиновском районе с рабочей поездкой. В какой-то момент он почувствовал сильную боль в груди. «Скорая помощь» доставила пострадавшего в местную ЦРБ с подозрением на острый инфаркт миокарда.

Поскольку больница работает в тесном взаимодействии с санавиацией, медики на месте провели необходимые мероприятия для стабилизации состояния пациента. После этого мужчину в кратчайшие сроки вертолетом доставили в Кировскую областную клиническую больницу в сопровождении реанимационной бригады.

Пациенту провели полный комплекс обследований, в том числе коронароангиографию. Этот метод врачи называют «золотым стандартом» диагностики ишемической болезни сердца. Он также позволяет определить дальнейшее лечение - будет оно медикаментозным или же необходима определенная операция.

В случае с гражданином Китая вмешательство не потребовалось. Он провел в стационаре областной больницы пять дней, после чего его выписали в удовлетворительном состоянии.

ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЛЕТАЮТ НА ВЫЗОВЫ С ИНФАРКТАМИ И ИНСУЛЬТАМИ

С начала года Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации Кировской области уже совершила почти 150 вылетов. Чаще всего вызовы поступают из Лузского, Подосиновского, Малмыжского и Вятскополянского районов. Наибольшая их доля связана с инфарктами, инсультами и травмами.

По словам первого зампреда правительства региона Дмитрия Курдюмова, кировская Единая служба скорой помощи является образцом для других субъектов Российской Федерации.

- Вертолетные площадки обустроены во всех районах области и в непосредственной близости с ведущими специализированными медицинскими учреждениями региона. Такая модель показала свою эффективность, - добавил он.