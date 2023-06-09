Стало известно, как изменятся автобусные и троллейбусные маршруты на День города 12 июня 2023 в Кирове

График движения некоторых автобусов и троллейбусов будет изменен с 7 до 15 часов Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 12 июня 2023 года, будет отмечаться 649-летие города Кирова. Мероприятия, акции и концерты пройдут на самых разных площадках. Некоторые улицы будут перекрывать, изменится и схема движения общественного транспорта.

«КП - Киров» рассказывает, как изменят автобусные и троллейбусные маршруты в День города.

МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ В КИРОВЕ 12 ИЮНЯ 2023

По данным мэрии, с 7.00 до 15.00 в городе изменят следующие маршруты:

- № 9 - от ул. Мельничной по ул. Комсомольской, ул. Карла Маркса, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту. Далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 12 - от ул. Мельничной по ул. Комсомольской, ул. Карла Маркса, ул. Воровского. Далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 53 - от ул. Комсомольской по ул. Карла Маркса, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту. Далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 54 - от ул. Ленина по ул. Милицейской, ул. Карла Маркса, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту. Далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 61 - от ул. Чапаева по ул. Комсомольской, ул. Карла Маркса, ул. Воровского, Октябрьскому проспекту. Далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- троллейбусы маршрута № 3 - от остановки «Площадь ХХ партсъезда» по Октябрьскому проспекту до ул. Красноармейской и обратно по Октябрьскому проспекту по существующему маршруту.

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ В КИРОВЕ 12 ИЮНЯ 2023

- № 101 (до Лянгасова) и 116 (до Победилова) - от ул. Горького по ул. Некрасова, Октябрьскому проспекту. Далее по существующему маршруту;

- № 104 (до Бахты), 136 (до Русского) и 146 (до Соснового) - от ул. Горького по ул. Воровского, Октябрьскому проспекту. Далее по существующему маршруту, обратно - от ул. Московской по ул. Горького;

- № 129 (до ул. Южной в Костине) - от ул. Горького по ул. Воровского. Далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 117 (до Сидоровки) - от ул. Горького по ул. Комсомольской, Карла Маркса, Милицейской. Далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

Непосредственно в День города Кирова, 12 июня 2023 года, будет прекращено движение транспорта по участкам улиц Казанской, Пролетарской, Милицейской, Азина, МОПРа, Карла Либкнехта и Октябрьского проспекта. Полный список ограничений (включая запреты на стоянку и остановку 9-11 июня) можно найти здесь.

АФИША И ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА 12 ИЮНЯ 2023 В КИРОВЕ

Что касается досуга и развлечений, то в Кирове будет открыто более 10 крупных культурных площадок. Октябрьский проспект, веерная лестница на набережной Грина и площадка перед филармонией - точки, где также будет много спортивных активностей. В Александровском саду горожан ждут квизы в «Шахматном домике», и концерт, на Театралке - выступление кавер-групп и торжественные мероприятия. Полную афишу читайте здесь.