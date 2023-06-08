Программа мероприятий на День города 12 июня 2023 года: будет ли салют в Кирове

Концертов и активностей хватит и взрослым, и детям Фото: Мария АНАНОВА

В понедельник, 12 июня 2023 года, будут отмечать 649-летие Кирова. По такому случаю для горожан подготовили несколько десятков праздничных концертов, соревнований и других мероприятий.

«КП - Киров» делится расписанием этих событий.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

В 10 утра в сквере у фонтана на Театралке откроют выставку «Из истории любимого города. Театральная площадь».

С 14 до 16 часов Кировский драмтеатр даст балет «Дымковские сказания».

В 12 часов у сцены начнется торжественный блок мероприятий «День России. День города-649». С 13.00 до 21.00 здесь дадут большую концертно-развлекательную программу. Завершат ее Владислав Косарев и кавер-группы Funkyes Monkyes и «Молодость».

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД И НАБЕРЕЖНАЯ ГРИНА

10.00 - 20.00 - концертно-развлекательная программа «Навстречу юбилею»

11.00 - 17.00 - показательные выступления и мастер-классы по сквошу у веерной лестницы (ул. Труда, 1)

12.00 - 16.00 - международная матчевая встреча «Бокс на Вятке» (веерная лестница, ул. Труда, 1)

12.00 - 16.00 - фестиваль творчества «Дадим шар земной детям»

13.00 - 21.00 - интеллектуальный марафон (квизы) «КИров новых ориентиРОВ» (Шахматный домик на набережной)

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ

10.00 - 12.30 - «Асфальтовое кольцо» - чемпионат и первенство города Кирова по картингу.

13.00 - 14.30 - на проспекте состоятся чемпионат и первенство Кировской области по дуатлону (бег + велогонки).

ПРОЧИЕ ПЛОЩАДКИ: АПОЛЛО, «СМЕНА», ФИЛАРМОНИЯ, ГАГАРИНСКИЙ ПАРК

09.30 - 22.00 - «День города с кинотеатрами «Смена» и «Дружба» (дворик у кинотеатра «Смена» на ул. Спасской, 34)

10.00 - 12.00 - детский праздник «День смеха» (кинотеатр «Дружба», ул. Щорса, 39)

С 10.00 - «Вятский Арбат» на пешеходной части улицы Спасской. Здесь можно будет найти выставку народных промыслов, поучаствовать в мастер-классах и интерактивных программах.

с 10.00 - фестиваль «Готов к труду и обороне» (ГТО) на площадке у Вятской филармонии. Здесь же с 11 до 13 часов проведут мастер-класс по тхэквондо и самообороне.

12.00 - 14.00 - концерт ко Дню России у ОДНТ

12.00 - 16.00 - концертно-развлекательная программа с участием городских детских творческих коллективов (парк имени Гагарина)

12.00 - 15.00 - фестиваль колоколов «Малиновый звон на Вятке» (Сквер борцам революции)

12.00 - 18.00 - праздник «Фантастическое шоу» (парк Аполло на ул. Володарского, 106)

14.00 - 16.00 - выставка национальных подворий у Дома дружбы народов (Октябрьский проспект, 31)

15.00 - 16.00 - концерт «Любимый город на семи холмах» (сквер на ул. Лесозаводской, 10в, КМДК)

15.00 - 18.00 - праздничная программа «Город над Вяткой-рекой» (парк Победы на ул. Лепсе)

16.00 - 19.00 - мероприятия на детской игровой площадке (сквер на ул. Лесозаводской, 10в, КМДК)

16.00 - 21.00 - праздничная программа «Город замечательных людей» (Кочуровский парк)

Кроме того, на улицах города пройдут пешие экскурсии «Купеческая Вятка» и «Романтическая Вятка»

МЕРОПРИЯТИЯ В ПРИГОРОДАХ

10.00 - 14.00 - соревнования по футболу памяти П. Кушкова (спорткомплекс «Россия» на ул. Гагарина, 6а).

11.00 - 12.30 - праздничное мероприятие «С любовью к родному краю!» (площадка у ДК в Сидоровке, ул. Космонавтов, 18а)

15.00 - 16.30 - мероприятие «С любовью к родному краю!» (площадь у ДК в Порошине, ул. Боровицкая, 22)

10.00 - 11.00 - детская анимационная программа в парке НЛПК

11.00 - 12.30 - концерт «Ты мой дом, ты мой берег, Россия моя!» в парке НЛПК

БУДЕТ ЛИ САЛЮТ?

Театралка - одна из двух главных точек празднования. Большой концерт, как мы и рассказали раньше, традиционно состоится. А вот фейерверка, как сообщили в мэрии, на этот раз не будет.