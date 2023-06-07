В Кирове проведут выставку под открытым небом, посвященную истории Театральной площади

Выставка откроется на Театральной площади. Фото: Антон МАМАЕВ

В Кирове проведут выставку под открытым небом «Из истории любимого города. Театральная площадь» (0+). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках проект кировчанам представят около 300 различных фотографий, писем и других материалов. Они расскажут о закладке и формировании площади в конце XVIII века, о строительстве и реконструкции зданий на ней, обустройстве скверов и фонтана. В оформлении выставки будут использованы художественные произведения из музея имени Васнецовых, документы из Центрального госархива области и фотографии из личного фонда горожан.

Кроме того, посетителей ждут актеры Кировского драматического театра. На открытие проекта они представят театрализованные сюжеты, связанные с историей площади.

Выставка откроется 12 июня в 10.00 в сквере у фонтана на Театральной площади. Она будет работать до 30 августа.