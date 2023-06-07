Праздничного фейерверка в День города не будет. Фото: киров.рф

Близится День России, отмечаемый 12 июня, и по совместительству - День города Кирова. На эту дату запланировано более 50 различных событий. Как рассказали в горадминистрации, основным центром празднования станет Театральная площадь.

Так, в 12.00 на ней начнется праздничное мероприятие с участием первых лиц города и области. В его рамках вручение паспортов юным кировчанам, чествование семей, отметивших серебряную свадьбу, и жителей города, занесенных на доску почета, и торжественное вручение знака «За заслуги перед городом Кировом».

С 13 до 21 часа на площади пройдет концертно-развлекательная программа. Для посетителей выступят заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев, кавер-группы «Молодость» и Funkyes Monkyes.

В горадминистрации добавили, что фейерверка на Театральной площади в День города не будет.