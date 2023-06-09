День города Кирова-2023: какие улицы перекроют 12 июня

Ограничения на проезд снимут не позднее вечера понедельника
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
12 июня 2023 года будет отмечаться 649-летие Кирова. Чтобы подготовить некоторые праздничные площадки, в городе будут перекрывать несколько десятков участков улиц. Соответствующее постановление уже выпущено администрацией Кирова.
«Комсомолка» делится полным списком.
КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ГОРОДА
Стоянку и остановку на проезжей части и парковках запретят:
9 июня (пятница), с 6.00 до 18.00 часов - по ул. Казанской (от Красноармейской до Орловской);
11 июня (воскресенье), с 19.00 до 15.00 понедельника, 12 июня - по ул. Казанской (от Красноармейской до Орловской);
11 июня (воскресенье), с 19.00 до 17.00 понедельника, 12 июня - по ул. МОПРа (от Казанской до Набережной Грина) и ул. Труда (от Казанской до Набережной Грина);
11 июня (воскресенье), с 19.00 до 21.00 понедельника, 12 июня - по ул. Карла Либкнехта (от Преображенской до Спасской), нечетной стороне Карла Маркса (от Преображенской до Спасской) и в проезде на Театралку (у дома по ул. Карла Маркса, 63)
КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИРОВЕ 12 ИЮНЯ 2023
В день города движение транспорта будет полностью прекращено (за исключением автомобилей организаторов и участников мероприятий из официального списка) на следующих участках:
6.00 - 18.00 - по ул. Казанской (от Красноармейской до Орловской);
7.00 - 15.00 - по Октябрьскому проспекту (от Воровского до Некрасова, для троллейбусов - от Красноармейской до Некрасова), ул. Пролетарской (от Дерендяева до Октябрьского проспекта), Милицейской (от Октябрьского проспекта до Карла Маркса) и Азина (от Октябрьского проспекта до Горького);
7.00 - 17.00 - по ул. МОПРа (от Казанской до Набережной Грина) и Труда (от Казанской до Набережной Грина);
7.00 - 21.00 - по ул. Карла Либкнехта (от Преображенской до Спасской) и в проезде на Театралку (у дома по Карла Маркса, 63).
КСТАТИ
Салюта на День города-2023 в Кирове не будет.
А полную афишу с расписанием мероприятий можно найти здесь.