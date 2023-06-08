Великорецкий крестный ход 2023 года: фоторепортаж (5 - 8 июня)

Паломники прошли с образом святителя Николая до реки Великой и обратно. Фото: Вятская епархия

3 - 8 июня 2023 года прошел традиционный Великорецкий крестный ход - один из самых массовых и протяженных в России.

«Комсомолка» уже делилась фоторепортажем с первой половины крестного хода (3 - 5 июня). Настала очередь второго фоторепортажа: мы собрали для вас снимки 5 - 8 июня.

ТОРЖЕСТВА В ВЕЛИКОРЕЦКОМ (5 - 6 июня)

В понедельник, 5 июня, крестный ход достиг села Великорецкого.

Великорецкий крестный ход начали 22 тысячи человек. Фото: Вятская епархия

В селе Великорецком собралось множество верующих из Кирова, районов Кировской области и других регионов нашей страны.

Икона святителя Николая - один из самых почитаемых. Фото: Вятская епархия

Многие верующие приехали поклониться образу святителя Николая. По преданию, его обрели именно на берегу реки Великой.

Паломников сняли на фото и с высоты птичьего полета. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области.

По оценкам властей, суммарно в мероприятиях крестного хода приняли участие почти 50 тысяч человек. Одни прошли весь путь туда и обратно, другие разделили с паломниками часть дороги. Были и те, кто ехал именно на торжества в селе Великорецком.

В Великорецком освятили воду. Фото: Вятская епархия

Воду освящали и в реке Великой, и в источнике, расположенном неподалеку от берега.

6 июня состоялось освящение воды. Фото: Вятская епархия

Освященная вода - важная честь Великорецкого крестного хода. Добравшись до источника, многие стараются набрать этой воды.

Торжества прошли в храмах села Великорецкого. Фото: Вятская епархия

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ (7 - 8 ИЮНЯ)

В ночь на среду, 7 июня, крестный ход вышел из села Великорецкого и отправился в обратный путь.

Крестный ход сопровождали медики, спасатели и росгвардейцы. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Не все участки крестного хода были легкими и удобными. Местами паломникам весьма пригодились трости и высокие сапоги. И окружающие приходили на помощь.

По данным МЧС, 22 паломников пришлось эвакуировать, двоих даже госпитализировали. Кроме того, спасатели успели отыскать четверых потерявшихся в толпе детей. Их вернули родителям.

Десятки палаток разбивали паломники на привалах. Фото: Вятская епархия

Одни участники хода отдыхали и ночевали в палатках, другие договаривались с местными жителями о ночлеге.

Быт на стоянках похож на походные условия. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Спасатели дежурили на реке Великой, помогали паломникам преодолевать некоторые участки пути и следили за безопасностью у разжигаемых костров.

Кировчане встретили крестный ход на пути к Трифонову монастырю. Фото: правительство Кировской области

Великорецкий крестный ход завершился в четверг, 8 июня. Его полная протяженность составила около 150 километров.