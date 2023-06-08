Великорецкий крестный ход 2023 года: фоторепортаж (5 - 8 июня)

Паломники прошли с образом святителя Николая до реки Великой и обратно. Фото: Вятская епархия
3 - 8 июня 2023 года прошел традиционный Великорецкий крестный ход - один из самых массовых и протяженных в России.
«Комсомолка» уже делилась фоторепортажем с первой половины крестного хода (3 - 5 июня). Настала очередь второго фоторепортажа: мы собрали для вас снимки 5 - 8 июня.
ТОРЖЕСТВА В ВЕЛИКОРЕЦКОМ (5 - 6 июня)
В понедельник, 5 июня, крестный ход достиг села Великорецкого.
Великорецкий крестный ход начали 22 тысячи человек. Фото: Вятская епархия
В селе Великорецком собралось множество верующих из Кирова, районов Кировской области и других регионов нашей страны.
Икона святителя Николая - один из самых почитаемых. Фото: Вятская епархия
Многие верующие приехали поклониться образу святителя Николая. По преданию, его обрели именно на берегу реки Великой.
Паломников сняли на фото и с высоты птичьего полета. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области.
По оценкам властей, суммарно в мероприятиях крестного хода приняли участие почти 50 тысяч человек. Одни прошли весь путь туда и обратно, другие разделили с паломниками часть дороги. Были и те, кто ехал именно на торжества в селе Великорецком.
В Великорецком освятили воду. Фото: Вятская епархия
Воду освящали и в реке Великой, и в источнике, расположенном неподалеку от берега.
6 июня состоялось освящение воды. Фото: Вятская епархия
Освященная вода - важная честь Великорецкого крестного хода. Добравшись до источника, многие стараются набрать этой воды.
Торжества прошли в храмах села Великорецкого. Фото: Вятская епархия
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ (7 - 8 ИЮНЯ)
В ночь на среду, 7 июня, крестный ход вышел из села Великорецкого и отправился в обратный путь.
Крестный ход сопровождали медики, спасатели и росгвардейцы. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
Не все участки крестного хода были легкими и удобными. Местами паломникам весьма пригодились трости и высокие сапоги. И окружающие приходили на помощь.
По данным МЧС, 22 паломников пришлось эвакуировать, двоих даже госпитализировали. Кроме того, спасатели успели отыскать четверых потерявшихся в толпе детей. Их вернули родителям.
Десятки палаток разбивали паломники на привалах. Фото: Вятская епархия
Одни участники хода отдыхали и ночевали в палатках, другие договаривались с местными жителями о ночлеге.
Быт на стоянках похож на походные условия. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
Спасатели дежурили на реке Великой, помогали паломникам преодолевать некоторые участки пути и следили за безопасностью у разжигаемых костров.
Кировчане встретили крестный ход на пути к Трифонову монастырю. Фото: правительство Кировской области
Великорецкий крестный ход завершился в четверг, 8 июня. Его полная протяженность составила около 150 километров.