В Великорецком крестном ходе-2023 приняли участие более 50 тысяч человек

7 июня паломники отправились из села Великорецкое в Киров. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, участие в шествии приняли паломники не только из нашего региона, но и других городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Мурома, Ижевска, Коломны, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Рязани, Калуги, Вологды, Перми. В Кировскую область также прибыли гости из зарубежных государств - Белоруссии и Америки. Общая цифра участвующих по итогам четырех дней пути - 51 тысяча.

Сегодня, 7 июня, паломники отправились из села Великорецкое обратно в Киров. 8 июня в 13.00 крестный ход будут встречать в Кирове в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», в 16.30 - в Трифоновом монастыре. Шествие сопровождают спасатели, медики, сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее мы также сообщали, что в торжествах на реке Великой участвовали 25 тысяч человек.