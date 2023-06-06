Напоролся на остатки столба: в Кировской области ребенок пострадал на детской площадке

Ребенок напоролся на остатки столба, бывшего когда-то ограждением. Фото: скриншот с видео ОНФ Кировской области

В Кирово-Чепецке ребенок получил травму на детской площадке. Первая информация появилась в соцсетях.

«ПРЕДУПРЕДИТЕ ДЕТЕЙ, ЧТОБЫ ОБХОДИЛИ СТОРОНОЙ»

Инцидент произошел на площадке между домами по улице Володарского. О нем рассказала мама мальчика в паблике «Мамочки Кирово-Чепецка».

- Мой ребенок, гуляя, запнулся, поскользнулся на песке и упал на «остатки» столба. Прошу, поговорите с детками, кто гуляет на этой площадке, чтобы стороной обходили этот «столб», - написала женщина, пожелавшая остаться анонимной. Она также добавила, что намерена звонить в администрацию по поводу конструкции, ставшей причиной травмы.

К ситуации подключился ОНФ Кировской области. Как они сообщили, в минувшем году в Чепецк приезжала главный ЖКХ-эксперт страны Светлана Калинина. Она обратила внимание на то, что между домами №8 и 12 по Володарского исчезло ограждение. Чиновники пообещали вернуть его, но что-то пошло не так. Вместо этого оставшиеся от него столбы попросту срезали, оставив острые края. Именно там ребенок и получил травму, сильно ободрав кожу.

- Самое плохое, что были проигнорированы и другие серьезные замечания Светланы Калининой, касающиеся безопасности детского игрового и спортивного оборудования в Кирово-Чепецке. Направили обращение в прокуратуру, - заявили активисты.

ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ?

Напомним, в Кирове уже происходили подобные инциденты. Так, год назад в Кирове ребенок получил серьезную травму - на него упали футбольные ворота. Конструкция оказалась плохо закреплена и рухнула на мальчика во время игры. Его доставили в больницу с тяжелейшими травмами - открытой проникающей черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом свода черепа, а также открытым переломом обеих костей правой голени.

Врачам удалось спасти жизнь ребенка, однако он не смог приступить к обучению в первом классе вовремя. Пока мальчик восстанавливался, выяснилось, что те самые футбольные ворота были бесхозными. Прокуратура подала в суд, взыскав с мэрии миллион рублей.

Как сообщает портал «Чепецк.РУ», площадка на Володарского находится на муниципальной территории, и ответственность за ее содержание лежит на администрации города. Поэтому отвечать за травму мальчика, скорее всего, также придется мэрии.