В Кирове суд обязал мэрию выплатить миллион рублей мальчику, на которого упали футбольные ворота

Инцидент с рухнувшими на ребенка воротами произошел летом 2022 года. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове с горадминистрации взыскали миллион рублей в качестве моральной компенсации за травму ребенка, на которого упали футбольные ворота. Об этом сообщает областная прокуратура.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ И ПЕРЕЛОМЫ

Напомним, инцидент произошел еще летом. Вечером 21 июня 2022 года на семилетнего ребенка, игравшего в сквере «Борцам Революции», рухнули футбольные ворота. Мальчик получил множество тяжелых травм, в том числе ушиб головного мозга и перелом свода черепа. Ребенка привезли сразу в реанимацию, где он провел на ИВЛ 36 часов. К счастью, врачам удалось спасти его жизнь и здоровье.

- Пострадавший испытал нравственные и физические страдания, продолжает получать медицинскую помощь и проходить лечение, ограничен в передвижении, общении со сверстниками. В текущем году он не смог приступить к обучению в 1-ом классе школе по состоянию здоровья, - резюмирует прокуратура.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с мэрии Кирова. Требование признали обоснованным и законным. Однако администрация оспорила решение, и его отменили. Пришлось провести рассмотрение дела повторно, и в итоге суд все же постановил взыскать с мэрии миллион рублей в качестве компенсации.

ПРОВЕРКИ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Прокуратура также продолжает контролировать результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц горадминистрации за по факту халатного отношения к должностным обязанностям по своевременному благоустройству мест отдыха горожан.

Напомним, после случившегося в Кирове прошли проверки всех спортплощадок. В ходе ревизии оценили состояние 41 объекта. На некоторых все-таки нашли нарушения: на улице Павла Корчагина нашли бесхозные футбольные ворота, не закрепленные должным образом. В остальном, по отчету мэрии, все оборудование на городских площадках находится в нормативном состоянии. Были и другие недочеты, но они не оказались связаны с безопасностью.