«Диагноз стал шоком»: опухоль желудка у пенсионерки из Кировской области проросла в несколько органов

Сначала у пациентки заподозрили язву, и лишь после глубокого исследования выявили рак желудка. Фото: минздрав Кировской области

Кировские онкологи провели сложнейшую операцию: удалили пожилой пациентке крупную опухоль, поразившую несколько органов.

ДО ПЕРВОГО ОСТРОГО ПРИСТУПА

В марте 2023 года в Центр онкологии и медицинской радиологии обратилась 73-летняя жительница Лузского района.

Женщина мучилась от сильных болей в животе. По ее собственным словам, диагноз стал шоком: желудок вовсе не беспокоил женщину. Никаких проявлений болезни не было до первого острого приступа.

Врачи, обследовавшие пациентку в центральной районной больнице, заподозрили у нее злокачественное новообразование желудка. Пенсионерку отправили в онкоцентр, где провели уже полноценную диагностику.

- Изначально у женщины была заподозрена язва желудка, - говорят эксперты отделения абдоминальной онкологии № 1 Центра онкологии и медицинской радиологии. - Но после тщательного обследования был установлен диагноз - рак желудка.

Из-за злокачественного новообразования у пенсионерки случались кровотечения, падал уровень гемоглобина - все это было крайне опасно для ее здоровья.

В таких случаях не обходится без оперативного вмешательства медиков.

УДАЛИЛИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖЕЛУДКА

Перед операцией сделали КТ. Томография показала, что большая опухоль проросла из желудка разом в поджелудочную железу (хвостовой отдел), селезенку и толстую кишку.

Случай был непростой. Не было гарантии, что возможны полноценная операция и реабилитация после нее. Но вопрос стоял о спасении жизни.

- У женщины был высокий риск кровотечения из опухоли, - отмечают в минздраве Кировской области. - А также диагностировано сужение просвета толстой кишки, что могло вызвать непроходимость. Поэтому специалисты решили удалить опухоль.

Операция была сложная, но прошла успешно: врачи смогли полностью убрать злокачественное новообразование, сохранив при этом работу органов брюшной полости.

- Мы удалили большую часть желудка, часть толстого кишечника, поджелудочной железы и селезенки с дальнейшим восстановлением всех структур, - уточняют в онкоцентре. - Это очень важно - сохранить качество жизни после проведения таких операций. Нами была восстановлена проходимость по желудочно-кишечному тракту и толстому кишечнику. Женщина сможет питаться, как и раньше, лишь уменьшив порции и увеличив регулярность приемов пищи.

КСТАТИ

Кировские онкологи регулярно проводят сложнейшие операции, спасая своих пациентов:

- 65-летней женщине удалили 40-сантиметровую опухоль и матку с придатками;

- за одну операцию 56-летней пациентке вырезали сразу два новообразования.