Кировские врачи удалили у женщины 18-сантиметровую опухоль, сросшуюся с другими органами

Врачам удалось успешно провести операцию. Фото: Минздрав Кировской области

Кировские врачи удалили у женщины опухоль диаметром 18 сантиметров. Подробности рассказали в областном Минздраве.

В декабре минувшего года 65-летняя женщина обратилась в поликлинику Центра онкологии и медицинской радиологии. В ходе углубленной диспансеризации, которую кировчанка проходила после коронавируса, у нее обнаружили объемное образование в брюшной полости. Врачи онкоцентра провели компьютерную томографию, которая выявила образование селезенки до 18 сантиметров в диаметре. Женщине рекомендовали провести операцию, и она согласилась.

УДАЛИЛИ ОПУХОЛЬ ВМЕСТЕ С СЕЛЕЗЕНКОЙ

Во время вмешательства врачам пришлось удалить опухоль вместе с селезенкой. Еще одна проблема заключалась в том, что с течением времени образование уже срослось с несколькими расположенными рядом органами - диафрагмой, почкой, поджелудочной железой. Биоматериал отправили на исследование, которое показало, что опухоль доброкачественная.

Заведующий отделением абдоминальной онкологии №1 Центра онкологии Роман Головин отметил, что селезенка занимается кроветворением в организме человека. Однако в случае пациентки орган утратил свои функции из-за того, что его долгое время оттесняло образование. Впоследствии этот процесс взяли на себя другие элементы кроветворной системы - лимфоузлы и костный мозг. Благодаря этому удаление опухоли вместе с селезенкой не принесло никаких существенных потерь для организма. Вмешательство прошло успешно, кировчанка после операции чувствует себя хорошо и уже находится дома.

В результате опухоль удалили вместе с селезенкой. Фото: Минздрав Кировской области

КСТАТИ

В минувшем году кировские врачи провели немало операций по удалению образований. Так, в августе 2022 года медики спасли женщину с объемной опухолью мозга. Удалить ее удалось с помощью трехсантиметрового разреза вдоль брови. А в сентябре доктора оказали помощь 67-летней женщине, страдавшей от крайне высокого артериального давления. Обследование показало, что его причиной была 8-сантиметровая опухоль надпочечника, которую врачи удалили через небольшие проколы на брюшной стенке.