В Кирове женщине удалили опухоль мозга через 3-сантиметровый разрез в брови

Операцию удалось провести с минимальной травматизацией тканей. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи удалили пациентке опухоль через трехсантиметровый разрез. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Врачи обнаружили у женщины объемное образование основания черепа. Во время операции доступ к опухоли выполнили через разрез длиной в три сантиметра вдоль брови. Для расчета оптимальной траектории специалисты использовали нейронавигацию. В результате опухоль удалось удалить полностью, послеоперационных осложнений удалось избежать, что подтвердила и компьютерная томограмма.

- У пациентки сохранены все двигательные, чувствительные, мнестические функции, кроме того достигнут и хороший косметический результат, - подчеркнули в Минздраве.

Сейчас малоинвазивная хирургия, к которой относятся такие операции, активно развивается в Кировской областной клинической больнице. Подобные вмешательства приводят к минимальной травматизации тканей и позволяют избежать потери функций мозга.