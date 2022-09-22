В Кирове врачи удалили пенсионерке 8-сантиметровую опухоль надпочечника

Врачи выяснили причину недомогания женщины после полного обследования. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи удалили пенсионерке огромную опухоль надпочечника. Об этом сообщает региональный Минздрав.

67-летняя женщина обратилась в Кировскую областную клиническую больницу с жалобами на высокое артериальное давление. Его значения в течение дня поднимались до 220/120 мм ртутного столба. Пенсионерка на протяжении нескольких лет принимала препараты для снижения давления, но эффекта не было.

После полного обследования выяснилось, что причиной такого состояния женщины была 8-сантиметровая опухоль левого надпочечника - феохромоцитома. Она выделяет гормоны, повышающие кровяное давление.

Образование удалили через небольшие проколы на брюшной стенке. После этого артериальное давление понизилось. Сейчас пенсионерку выписали домой с выздоровлением.