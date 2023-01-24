Кировские врачи удалили у женщины 40-сантиметровую опухоль яичников

Операция по удалению огромной опухоли прошла успешно. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи удалили у женщины опухоль яичников размером 40 сантиметров в диаметре. Подробности рассказали в областном Минздраве.

УДАЛИЛИ ОПУХОЛЬ ВМЕСТЕ С МАТКОЙ

Все началось в сентябре 2022 года. У 65-летней женщины начались острые боли в животе, и ее экстренно госпитализировали в кировскую Больницу скорой медицинской помощи. В ходе осмотра врачи обнаружили большую опухоль и направили пациентку в Центр онкологии и медицинской радиологии. Местные специалисты провели все обследования и установили: рак яичников.

Огромная опухоль достигала 40 сантиметров в диаметре. Ее пришлось удалить вместе с другими органами – маткой, придатками, пораженными образованием, а также сальником – неким «фартуком», покрывающим органы брюшной полости. Как отмечают врачи, при раке яичников важно на первом этапе удалить все видимые очаги опухоли. Стоит также иметь в виду, что такие образования могут разорваться при любой физической нагрузке, приведя к кровотечению. Пациентке вовремя провели операцию.

После вмешательства женщину направили на шесть курсов противоопухолевой лекарственной терапии. Три из них она уже прошла. Кировчанка продолжает лечиться, чувствует себя хорошо и с благодарностью отзывается о врачах онкоцентра, спасших ее жизнь.

Опухоль удалили вместе с маткой. Фото: Минздрав Кировской области

ВАЖНО

- При таких опухолях на ранних стадиях чаще всего у женщин отсутствуют какие-либо симптомы. Как и эта пациентка, они отмечают быстрый рост живота буквально за один-два месяца, что говорит об уже запущенном процессе, - комментирует Ксения Чагина, заведующая отделением онкогинекологии.

Главврач онкоцентра Сергей Бакин отметил, что заботиться о своем здоровье необходимо самостоятельно. В первую очередь, это включает в себя ведение здорового образа жизни, а также регулярное прохождение медосмотров и диспансеризаций. Если заболевание обнаружить на ранней стадии, его будет легче контролировать и лечить. Кроме того, это позволит сохранить пораженный орган.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В январе врачи онкоцентра помогли 65-летней пациентке, у которой обнаружили 18-сантиметровую опухоль селезенки. Образование пришлось удалить вместе с органом, однако операция прошла успешно, женщина чувствует себя хорошо. А месяцем ранее специалисты областной травматологии удалили у мужчины опухоль фаланги пальца, проведя вмешательство через отверстие в кости размером 3х4 мм.