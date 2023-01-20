Кировские врачи удалили мужчине опухоль фаланги пальца

Опухоль удалили через отверстие в кости размером 3х4 мм. Фото: Минздрав Кировской области

Кировские врачи провели уникальную операцию иногороднему пациенту. Подробности сообщили в областном Минздраве.

В декабре 2022 года в областную травматологию обратился 38-летний житель Архангельской области. Он жаловался на боль в фаланге первого пальца правой руки. При этом функция хвата у руки была снижена, а сама фаланга - увеличена почти вдвое.

Врачи поставили диагноз: энхондрома - доброкачественная опухоль, состоящая из хрящевой ткани. Проблема в том, что эта патология разрушает костную ткань и может привести к переломам. В результате возможны нарушение функции хвата кисти и стойкая утрата трудоспособности.

Медики удалили опухоль через отверстие в кости размером всего 3х4 мм. После костный дефект заполнили мелкими гранулами костно-пластического материала. При таких процедурах носить гипс не требуется, а через 10-12 дней, когда пациенту снимают швы, человек снова становится трудоспособным.

Всего в 2022 году в областной травматологии провели 20 удалений энхондромы.