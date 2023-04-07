В Кирове врачи за одну операцию удалили пациентке две опухоли

Врачи успешно провели операцию, и сейчас пациентка уже находится дома. Фото: Минздрав Кировской области

Кировские онкологи провели сложнейшую операцию по удалению двух опухолей. Историю рассказали в областном Минздраве.

ПОСЛЕ ПРИСТУПА ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ

Проблемы у 56-летней жительницы Кирова начались в конце прошлого года. По утрам у нее случались приступы, во время которых она была дезориентирована, делала ненужные повторяющиеся движения и пребывала в предобморочных состояниях. В конце января произошел приступ, из-за которого пришлось вызвать «скорую помощь», которая доставила ее в Центр кардиологии и неврологии. Обследование и КТ показали злокачественное новообразование почки и критически низкий уровень сахара в крови. После этого женщину направили в онкологию.

- На консилиуме мне сказали, что необходимо делать операцию. Но ввиду низкого уровня сахара в крови по утрам, я физически не могла пройти обследования. Специалисты еще раз пересмотрели КТ и нашли опухоль поджелудочной железы. Для решения этого вопроса меня направили в эндокринологическое отделение областной больницы, где провели динамическое наблюдение за уровнем сахара в крови. Результаты всех обследований отправили в Москву, где и подтвердили диагноз - инсулинома, - вспоминает кировчанка.

Отметим, что инсулинома - это доброкачественное образование. Оно выделяет инсулин в большом количестве, из-за чего у человека понижается уровень сахара в крови. Это вызывает состояния, угрожающие жизни и здоровью.

ОДНОМОМЕНТНО УДАЛИЛИ ДВЕ ОПУХОЛИ

Кировские врачи провели сложнейшую операцию: им предстояло удалить две опухоли разной локализации. С задачей специалисты справились, одномоментно избавив пациентку от образований и почки, и поджелудочной железы.

Сейчас женщина уже выписана домой и находится в удовлетворительном состоянии. По собственному признанию, она крайне благодарна всему персоналу Центра онкологии.

- Если раньше слово «онкодиспансер» вызывало у меня ужас, то сейчас я знаю, что здесь совсем не страшно. Здесь работают настоящие профессионалы, которые решают все проблемы, главное вовремя обращаться к врачу! - поделилась кировчанка.