В прокате не позднее июля: кировчане первыми увидели фильм «Судьба знаменосца» о Григории Булатове

Фильм снимали в Кирове, Слободском и Подольске. Фото: администрация Кирова

Состоялись предпремьерные показы документально-художественного фильма «Судьба знаменосца». Картина посвящена истории Григория Булатова - незаслуженно забытого героя Великой Отечественной войны, практически вся жизнь которого прошла в Слободском.

«КП» - Киров» рассказывает об этом фильме.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Первые сообщения о проекте появились год назад. Инициатива принадлежала киностудии «Формат», ДОСААФ России чиновникам и общественникам.

За основу сценария взяли воспоминания очевидцев событий и родных «Гришки-Рейхстага», а также документы из госархивов, рассекреченные несколько лет назад, к 75-летию завершения Берлинской наступательной операции. Сценаристом и режиссером стал лауреат международных кино- и телефестивалей Андрей Купарев.

- Главная цель - это восстановление справедливости и сохранение памяти, - говорил тогда генпродюсер «Формата» Сергей Лопатин. - История Григория Булатова - это история жизни человека, который из героя непризнанного стал героем народным. Мы уверены: после выхода фильма многие откроют для себя новые факты его биографии, в том числе о событиях 30 апреля 1945 года.

ОБВИНЯЛИ ВО ЛЖИ

Изначально сообщалось о съемках в Кирове и Подольске, однако в список добавился и Слободской - город, куда семья Булатова переехала, когда он был ребенком, и где Григорий прожил много лет. Локациями выбрали старинные улочки, библиотеку имени Грина

Большая часть участников съемок - непрофессиональные актеры и члены военно-исторического клуба имени Булатова. Главную роль сыграл начальник отдела по делам молодежи администрации Кирова Алексей Андреев.

- Режиссеры увидели во мне внешнее сходство со знаменосцем Победы, - признался Алексей Алексеевич. - Это во многом облегчало задачу гримеров. Фильм вообще практически создается на энтузиазме, отсюда и минимум персонала, нет профессиональных актеров. Но это даже лучше влияет на творческий процесс. Все с интересом проживают жизни своих героев.

Алексей Андреев (справа) сыграл Григория Булатова. Фото: минкультуры Кировской области

Андрееву пришлось пережить вовсе не победную страницу истории Григория Булатова. В фильме шла речь о 1960-70-х годах, когда подвиг «Гришки-Рейхстага» замалчивали, а самого героя обвиняли во лжи. Алексей заново учился ездить на мотоцикле «Урал» ради некоторых сцен.

ПРЕМЬЕРА

Изначально фильм планировали выпустить к 30 апреля 2023 года - к годовщине подвига Булатова. Однако даты выхода немного сместились.

Предпремьерный показ уже состоялся в «Герценке». 21 мая фильм привезут в Слободской, презентовать его будет режиссер Андрей Купарев. На 16 часов 22 мая запланирован показ картины в Кирове, в «Колизее». Можно будет поучаствовать в фотосессии с актерами и съемочной командой. Правда, вход на показ будет по пригласительным билетам. Контактный телефон: +7 961 569 08 03 (Виктория, исполнительный продюсер проекта).

Сейчас «Формат» оформляет прокатное удостоверение. По некоторым данным, фильм станет доступен к просмотру в кинотеатрах России не позднее июля 2023 года.

В 2005 году на кладбище города Слободского возвели памятник Григорию Булатову Фото: Валентина РОГАЧЕВА

СПРАВКА КП

Григорий Петрович Булатов родился в 1925 году под Кунгуром, через несколько лет семья оказалась в городе Слободском. Призван в армию в 1943 году, воевал в составе 1-го Белорусского фронта.

В 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года Булатов с Рахимжаном Кошкарбаевым водрузили знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Булатов был представлен к званию Героя Советского Союза, но получил другую награду. А бойцами, водрузившими знамя Победы, назвали Егорова и Кантария. Эта версия была официальной в течение нескольких десятков лет.

Это сдало ударом для Булатова. Григорий Петрович выпивал, появились проблемы с законом. В 1973 году он свел счеты с жизнью. По другим версиям, это все-таки было убийство, обставленное как самоубийство.

Лишь в 2023 году, 30 апреля, как раз в годовщину подвига МИД России официально признал: знамя Победы установили Булатов и Кошкарбаев.