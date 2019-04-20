В Киров привезут копию Знамени Победы, водруженного Григорием Булатовым

20 лет группа кировчан ведет кропотливую работу по восстановлению исторической справедливости. Твердая убежденность, исторические документальные находки и свидетельства приносят свои плоды. Становится все меньше людей, которые отрицают причастность кировского парня Григория Булатова к такому знаменательному событию в Великой Отечественной войне, как водружение Знамени Победы над Рейхстагом. В преддверии 74-й годовщины этого события «Комсомолка» пообщалась с президентом фонда памяти «Г. П. Булатова» Германом Гончаровым и собрала интересные факты об историческом событии.

Многие бойцы стремились достичь крыши Рейхстага первыми. Фото: предоставлено Г. Гончаровым

КАК ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Есть множество споров о том, в каком населенном пункте родился Григорий Петрович: некоторые считают, что на екатеринбуржской земле, кто-то - в Пермском крае. Герман Анатольевич не отрицает - в возрасте трех лет Григория Булатова привезли в Кировскую область. Родился он не у нас. Но факт остается фактом - он призывался на фронт Слободским районным военкоматом (кстати, прибавив себе год, чтобы забрали на фронт. - Ред.). И большую часть жизни провел именно в Кировской области.

Сослуживцы отмечали, что паренек всегда был задиристым и бойким. Может, именно эти качества и помогли выжить в кровопролитных боях. Как бы то ни было, Булатов дошел до Берлина.

Бой 30 апреля 1945 года начался на рассвете. Разведгруппа капитана Сорокина, в которой был и Григорий Булатов, первой прорвалась на нижние этажи Рейхстага.

К 65-летию Победы в Кирове открыли бронзовый памятник в честь герояФото: Валентина РОГАЧЕВА

- Грохот артиллерийской канонады, пороховая гарь, дым и копоть пожаров, пыль от разрушаемых обстрелом зданий, крики раненых, тела убитых - весь этот земной ад нам надо было пройти, - рассказывал в 50-х годах прошлого века Григорий Булатов своей подруге детства Ксении Котельниковой. - Мощные зенитные прожекторы одновременно были направлены на Рейхстаг, чтобы лишить противника возможности вести прицельную стрельбу, кроме этого, на участок прорыва были подогнаны пожарные машины. Специальные расчеты бойцов направляли мощные струи воды также на Рейхстаг. Они прикрывали нас, и мы ползли под этими струями воды, когда приближались к стенам.

В 14.25 Григорий прорвался на лестницу здания. И, вскарабкавшись на крышу, примотал к скульптуре на куполе Рейхстага даже не знамя, а кусок красной перины, которую нашли и разорвали, когда с боем поднимались по лестницам в доме Гиммлера. И уже потом, через несколько часов, на куполе появилось еще несколько красных знамен. По данным Минобороны, знамен было около 40.

В родном городе Булатова организовали еще один мемориал

Накануне штурма на военном совете учредили девять знамен. Их разместили в разных местах линии атаки. На том же мероприятии военное руководство постановило: если кто-то не сможет взять одно из девяти знамен, то любое, изготовленное самостоятельно полотно (главное, чтобы цвет был красным - по цвету флага СССР), будет признано Знаменем Победы.

На стеле в парке Победы организовали мемориальную зону. Фото: предоставлено Г. Гончаровым

Кстати, несколько бойцов разведгруппы оторвали по маленькому кусочку от знамени. Один из них взял себе Булатов. Солдаты хранили лоскутки при себе долгие годы.

В тот и последующие дни знамен на Рейхстаге было установлено несколько - разными группами солдат. Наградные листы к званию Героя Советского Союза готовили сразу в нескольких ротах. В том числе и на Булатова.

Каждый год нам показывают кадры кинохроники, на которых кинооператор Роман Кармен запечатлел, как несколько красноармейцев вбегают в Рейхстаг. В руках одного - знамя. Они забираются наверх и закрепляют флаг. Дикторы говорят о подвиге солдат Красной Армии, называя имена Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. Но на кадрах кинохроники запечатлены другие люди! Знамя несет красноармеец Григорий Булатов, а рядом с ним - лейтенант Семен Сорокин.

Важно, что этот момент был снят постановочно лишь 2 мая. Сам Роман Кармен в телепрограмме от 3 мая 1945 года рассказывает о том, что именно эти люди первыми водрузили знамя: «... лейтенант Сорокин вместе с рядовым Григорием Булатовым 30 апреля под ураганным огнем немцев взобрались на крышу Рейхстага и водрузили знамя».

В музее Слободского до сих пор хранится этот наградной лист

Кстати, видео, на котором знамя бы водружали Егоров и Кантария, нет. После войны Берлин был поделен между странами-победителями, и часть, где находился Рейхстаг, стала оккупационной зоной Великобритании. Поэтому сделать постановочные кадры после войны уже не смогли. Позже из кинохроники Кармена вырезали все неудобные кадры с портретами Булатова и Сорокина. Момент, как человек устанавливает флаг в флагшток, длится всего секунду. Но и за эту секунду можно разглядеть: в кадре - Булатов.

5 мая «Комсомольская правда» опубликовала материал о взятии Рейхстага. В нем был рассказ очевидца тех событий, капитана Андреева: «Наши бойцы в третий раз пошли в атаку, наконец, ворвались в Рейхстаг и вышвырнули оттуда немцев. Тогда маленький, курносый, молоденький солдат... из Кировской области, как кошка, вскарабкался на крышу Рейхстага и... укрепил красный флажок на карнизе и, лежа на животе под пулями, крикнул вниз солдатам своей роты: «Ну как, всем видно?» И он засмеялся радостно и весело, курносый, обветренный, белобрысый».

Маршал Жуков вручил Булатову свое фото с дарственной надписью на память о совершенном подвиге. Фото долгое время, до пожара, Григорий хранил дома.

Однако, по окончании войны награду Булатову так и не вручили. Молодого солдата Сталин приглашает на личную беседу в Москву. Как потом Гриша рассказывал своим друзьям, разговор затянулся на пару часов. И только спустя годы Булатов честно рассказал, о чем его попросил тогда сам Отец Народов: «Обстоятельства требуют, чтобы на вашем месте, товарищ солдат, были другие люди. Вы должны совершить еще один подвиг - забыть о нем на 20 лет. Пройдет время, и вы получите награды за оба этих подвига». А дальше события развивались крайне неожиданно. В гостинице «Россия» молодого героя арестовывают сотрудники милиции. И это сразу после разговора со Сталиным. Обвинение простое и жестокое: Григорий Булатов пытался изнасиловать горничную. И его отправляют на полтора года в тюрьму. «Чудеса» на этом не заканчиваются. После «отсидки» его отправляют служить в Германию. Где это видано, чтобы зека в Советском Союзе выпускали за границу? Явно, парня старались держать подальше от дома.

В Кирове учредили памятный знак «Знаменосец Победы Григорий Булатов»Фото: Валерий РОМАНОВ

Булатов вернулся в Слободской в 1949 году. Уголовник, кто ему поверит? Да он и не пытался. Конечно, о том, что он брал Берлин, знали, что штурмовал Рейхстаг - знали. На городских собраниях его всегда благодарили за службу и подвиги на фронте. Но Булатов 20 лет молчал, как и обещал, что это он водрузил Знамя Победы. Ждал. Надеялся. Но за это время история страны уже была написана, ее изучали в школе: солдаты группы Неустроева издали свои воспоминания, а других не было. Архивные записи подчистили. И он начал пить. А в 1973 году Григория Булатова не стало.

ПРИВЕЗУТ НА РОДИНУ ГЕРОЯ

Год за годом происходят подвижки в непростой истории непризнанного героя Победы. В парке Победы установлен барельеф и памятник Григорию Булатову. Издано несколько книг, в которых размещены все собранные свидетельства и исторические документы. На могиле Гришки-Рейхстага, как его называли в родном городе Слободском, установлен обелиск. В честь Григория Петровича фондом памяти учреждена награда - медаль «Знаменосец Победы Григорий Булатов». Ее вручают всем тем, кто сделал большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, участникам боевых действий, а также поисковым отрядам.

В этом году дата также будет отмечена знаменательным событием. В Киров привезут масштабную копию знамени, которое первым заалело над Рейхстагом. Подлинник хранится в Музее вооруженных сил РФ.

- Члены ковровского отделения (Владимирская область) Всероссийской организации «Боевое братство» инициировали передачу Знамени Победы на родину Григория Булатова, - поделился с «Комсомолкой» Герман Гончаров. - Центральный совет организации поддержал эту инициативу. 30 апреля полотнище передадут на родину солдата Советской Армии, непризнанного героя.

На торжественном мероприятии перед кировчанами развернут масштабную копию Знамени. Более того, решено это сделать именно в знаменательную дату - 30 апреля 2019 года. Более того, решено сделать это в 14.25 - в то же самое время ровно 74 года назад рядовой Красной Армии Григорий Булатов водрузил знамя над Рейхстагом, что ознаменовало момент разгрома фашистской армии. Для сопровождения Знамени от Москвы до Кирова поедет шесть экипажей «Боевого братства».

НЕОСПОРИМЫЕ ФАКТЫ ПОДВИГА БУЛАТОВА

1. Советское информационное бюро 30 апреля 1945 года сообщило: «Сегодня, в 14 часов, советские бойцы овладели зданием немецкого Рейхстага и водрузили на нем Знамя Победы». Позднее, когда на Булатова написали наградной лист, этот факт был в аргументах на представление к награде.

2. В музее города Слободского до сих пор хранится наградной лист, по-военному лаконично описывающий подвиг. Однако награду герою так и не вручили.

3. До недавних пор был жив один свидетель этого события - Иван Никифорович Лысенко, сослуживец Булатова. Он поведал Гончарову обо всех событиях того дня. Все слова были зафиксированы и изложены потом в нескольких книгах: «Знаменосцы Победы. История легенды», «Знаменосец Победы» и «Тайна Знамени Победы».

4. В докладах Сталину от высшего военного руководства (с некоторых из них в прошлом году был снят гриф «Совершенно секретно») сообщалось о причастности Григория Петровича к этому событию.

РОДСТВЕННИКИ ПРИЕДУТ ПОКЛОНИТЬСЯ

Родственники сослуживцев Булатова, узнав о таком событии, выразили свою надежду на то, что смогут посетить родину героя. Герман Анатольевич подтвердил, что в юбилей Великой Победы они постараются приехать в Кировскую область. В день 75-летия родственники солдат смогут почтить память героев.