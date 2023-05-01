МИД России признал, что Григорий Булатов первым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом

В 2015 году в Кирове открыли бронзовый памятник в честь героя. Фото: t.me/simakov_kirov

Министерство иностранных дел России официально признало, что первое Знамя Победы во время штурма Рейхстага 30 апреля 1945 года водрузили бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Григорий Булатов и Рахимжан Кошкарбаев.

В телеграм-канале ведомства со ссылкой на журнал боевых действий дивизии говорится, что в 14.25 Булатов и Кошкарбаев сумели по-пластунски подползти к центральной части здания и поставить красный флаг на лестнице главного входа.

Отметим, что к 65-летию Победы в Кирове открыли бронзовый памятник в честь героя. Кроме того, в 2019 году в область привозили масштабную и точную копию булатовского знамени, сделанную «Боевым братством».

30 апреля текущего года в парке Победы также прошли памятные акции, приуроченные к годовщине подвига Григория Булатова.