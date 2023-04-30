Кировчане почтили память знаменосца Победы Григория Булатова

В акции участвовали чиновники, ветераны и юнармейцы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

В Кирове прошли памятные акции, приуроченные к годовщине подвига Григория Булатова. «Гришка-Рейхстаг» был нашим земляком. Именно он в составе группы советских бойцов водрузил знамя Победы в Берлине.

- В этот день, 30 апреля, в 14:25 наш земляк, рядовой Красной армии Григорий Булатов водрузил знамя Победы над Рейхстагом! - написал в своем телеграм-канале глава администрации Кирова Вячеслав Симаков. - И сегодня у обелиска в парке Победы юнармейцы города почтили память этого подвига.

Подвигу Булатова посвящено несколько книг, также учреждена награда - медаль «Знаменосец Победы Григорий Булатов». Несколько лет назад в Киров привозили масштабную и точную копию булатовского знамени, сделанную «Боевым братством».