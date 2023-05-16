Электроприборы, водоемы, самокаты: по каким причинам чаще всего травмируются юные кировчане

Нередко детский отдых заканчивается не только синяками и ушибами, но даже ранами и переломами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приближается лето, а для детей это - пора отдыха, каникул и развлечений. Как правило, на свежем воздухе. К сожалению, нередко веселые игры заканчиваются не только синяками и ушибами, но даже ранами и переломами. Минздрав Кировской области рассказал о самых частых детских травмах и их причинах.

БЫТОВЫЕ ТРАВМЫ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ВОДЕ

На первом месте, как гласит статистика, были и остаются бытовые травмы. Это падения с высоты, ранения острыми предметами, несчастные случаи вследствие неправильного обращения с электричеством и электроприборами. Что до отдыха на свежем воздухе, здесь причины другие. Нередко дети страдают при неорганизованных занятиях спортом или из-за нарушения правил катания на гироскутерах, самокатах, роликовых коньках и при езде на велосипеде.

Так, например, в июне 2022 года в Кирове на ребенка, игравшего в сквере, упали футбольные ворота. Семилетний мальчик получил тяжелые травмы, 36 часов он провел на аппарате ИВЛ. После операции и курса реабилитации его выписали, однако по состоянию здоровья мальчик не смог пойти в первый класс и оказался ограничен в передвижении.

Еще одна большая проблема - несчастные случаи на водоемах. Главная причина гибели людей на воде – незнание и игнорирование правил поведения. Стоит отметить: чтобы избежать травмы или трагедии, купаться нужно только в специально отведенных для этого местах. Родители же, в свою очередь, должны неукоснительно следить за своими детьми и ни в коем случае не оставлять их без присмотра во время купания.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Любой родитель знает: дети любознательны, чересчур подвижны, эмоциональны. Прибавьте к этому отсутствие жизненного опыта, и вывод рождается сам собой: у ребенка нет чувства опасности. Поэтому именно на взрослых возложена обязанность предупреждать возможные риски и ограждать от них своих чад. При этом, подчеркнули в Минздраве, важно не развить у ребенка чувство робости и страха, а внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя правильно.

Кировчанам напоминают: в случае травмы не стоит заниматься самолечением. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться к специалистам: вызвать «скорую помощь» или самостоятельно приехать в областную травматологию. Экстренный приемный покой и поликлиника принимают пациентов ежедневно и круглосуточно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году в Кировской области в результате несчастных случаев на дорогах, воде и в быту погибли почти 30 детей:

- 14 - во время купания в неорганизованных местах и без контроля взрослых;

- 9 - в дорожно-транспортных происшествиях;

- 5 - в результате пожаров.

В жару становится особенно актуальной проблема открытых окон. В особой группе риска - дети до 5 лет. На эту возрастную категорию приходится до 20% всех случаев травматизма.

Так, например, в 2022 году в Слободском из окна второго этажа выпал двухлетний мальчик. Ребенок остался жив, однако его пришлось госпитализировать. В тот момент мама малыша была дома, но занималась своими делами и не заметила, как сын забрался на подоконник.

Помните, что с детьми необходимо постоянно проговаривать правила безопасности в различных жизненных ситуациях.