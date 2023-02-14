«Ребенок не смог пойти в первый класс»: в Кирове будут судить чиновника теруправления из-за падения ворот на мальчика

От удара металлической конструкцией мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове будут судить чиновника теруправления из-за падения ворот на семилетнего ребенка. Мальчик получил тяжелые травмы и не смог пойти в первый класс.

ЗА ЖИЗНЬ РЕБЕНКА НЕДЕЛЮ БОРОЛИСЬ ВРАЧИ

В июне 2022 года будущий школьник отдыхал на территории сквера Борцам революции. В какой-то момент на ребенка рухнули футбольные ворота. От удара металлической конструкцией мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы.

Как сообщили в региональном Минздраве, пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ребенка экстренно перевели в реанимацию, 36 часов он провел на аппарате ИВЛ. В течение недели кировские медики боролись за жизнь мальчика. После того, как состояние стабилизировалось, маленькому пациенту провели операцию.

Затем последовала реабилитация: массаж, лечебная физкультура и физиотерапия. После чего ребенка выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. По состоянию здоровья в прошлом году он не смог приступить к обучению в первом классе, оказался ограничен в передвижении и общении со сверстниками.

ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАТИТЬ МИЛЛИОН

По факту случившегося Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По версии следствия, причиной инцидента стало невыполнение должностным лицом своих обязанностей, а именно чиновником из теруправления по Первомайскому району.

Как выяснилось, бесхозные футбольные ворота находились в сквере в течение длительного времени. При этом жители использовали спортивное оборудование для игры в футбол и не знали, что конструкция не соответствует требованиям безопасности.

Проверку организовала также прокуратура Первомайского района. Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с органов муниципалитета компенсацию морального вреда, причиненного мальчику. Однако городская администрация оспорила решение суда. Только после повторного рассмотрения иск прокуратуры признали законным и в пользу ребенка взыскали миллион рублей.

Во вторник, 14 февраля 2023 года, стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Теперь его будут рассматривать в суде.