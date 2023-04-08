67 заболевших и два типа возбудителей: что известно об очаге кишечной инфекции в Кировской области

Для безопасности эксперты рекомендуют пить бутилированную или хотя бы кипяченую воду Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В конце марта десятки жителей Яранска, в том числе дети, «слегли» с проблемами с животом. «КП» - Киров» восстанавливает хронологию событий и рассказывает о причинах ЧП.

РОТАВИРУС И НОРОВИРУС

Итак, в Яранске сложился очаг острой ОКИ (острой кишечной инфекции). Все случаи заболевания связаны с водой, а именно с «постоянным и периодическим употреблением некипяченой воды». Так пишут в региональном управлении Роспотребнадзора. То есть некоторые жители города сталкиваются с этой проблемой регулярно.

На сегодня водный путь заражения установлен у 67 местных жителей. Многие лечатся в амбулаторных условиях, однако как минимум шестерых пришлось госпитализировать. Исследуя биологический материал от заболевших, эксперты выделили два типа возбудителя ОКИ: ротавирус и норовирус 2 генотипа. Подозревали и пищевой путь передачи ОКИ, однако несколько десятков проб готовых блюд в школе дали исключительно «минусы». Версию отмели.

- Был организован отбор и лабораторное исследование проб питьевой воды из источников водоснабжения и разводящей сети, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Для выявления и диагностики кишечных инфекций применялся метод ПЦР. В пробах воды из разводящей сети Яранска выделена ДНК аденовируса.

ВСЕ В ВОДУ БЕЗ РАЗБОРУ

Эксперты поясняют: все это свидетельствует об антропогенном загрязнении питьевой воды. С учетом изношенности водопровода в Яранске «помочь» развитию очага ОКИ могли раннее и быстрое таяние снега, дожди и начинающийся в регионе паводок.

- На территории Яранска для питьевого водоснабжения используются подземные воды, - утверждают в Роспотребнадзоре. - А именно вода из скважин. Вода поступает в разводящую сеть без дополнительного обеззараживания. Качество воды зависит не только от свойств пород, но во многом от глубины залегания и надежности защиты от загрязнения с поверхности.

Именно весеннее половодье стало реальной угрозой качеству воды и - в итоге - здоровью жителей. В источники могли попасть химические, органические и биологические соединения. Самые разные. К тому же, как показала проверка Роспотребнадзора, смотровые колодцы в Яранске затоплены, а территории вокруг водоразборных колонок - захламлены.

ЧТО СДЕЛАЛИ И ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ

Эксперты настаивают: для безопасности жителям Яранска стоит пить кипяченую и бутилированную воду.

А чиновники пока не могут решить, чья это зона ответственности. Вопрос выносили на еженедельную планерку у губернатора Соколова. Глава Яранска Николай Зыков заверял, что водный горизонт защищен, все скважины затампонированы, а воду начали хлорировать. Александр Валентинович же парировал: это не отменяет прорывов на сетях, через которые и могла попасть инфекция.

В итоге решили, что отвечать за обследование всей системы водоснабжения города будет зампред кировского правительства Алексей Жердев. А министерство внутренней политики проверит работу администрации Яранска и лично Зыкова. Если найдут нарушения - поставят вопрос перед городскими депутатами.