В Яранске проводят расследование из-за вспышки кишечной инфекции

Специалисты отбирают пробы для лабораторного исследования.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Яранске произошла вспышка кишечной инфекции. Первая информация распространилась в паблике «Подслушано Яранск» 29 марта, где местный житель сообщил о массовом отравлении. По его словам, за последние сутки произошло более 70 случаев вызова «скорой» из-за рвоты и жидкого стула.
- Дети болеют! А мы молчим? Негласно медики называют причину питьевую воду в городской части! Установка указать ротавирус, и анализы не берут на кишечную палочку, только рекомендация не пить сырую воду, только кипяченую! - написал он.
При этом МУП «Водоканал» утром того же дня сообщал о профилактическом хлорировании воды. А вскоре региональный Роспотребнадзор информировал о предстоящей проверке.
- В связи поступившей информацией о выявлении случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди жителей Яранска Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин и условий возникновения инфекционного заболевания. По предварительным данным случаи заболевания связаны с водным путем передачи, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас назначены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия для юрлиц. Специалисты проводят отбор проб из внешней среды и от пострадавших для лабораторного исследования.
Кировчанам напоминают о необходимости использования для питьевых целей кипяченой и бутиллированной воды заводского производства.
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