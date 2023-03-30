В Яранске проводят расследование из-за вспышки кишечной инфекции

Специалисты отбирают пробы для лабораторного исследования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Яранске произошла вспышка кишечной инфекции. Первая информация распространилась в паблике «Подслушано Яранск» 29 марта, где местный житель сообщил о массовом отравлении. По его словам, за последние сутки произошло более 70 случаев вызова «скорой» из-за рвоты и жидкого стула.

- Дети болеют! А мы молчим? Негласно медики называют причину питьевую воду в городской части! Установка указать ротавирус, и анализы не берут на кишечную палочку, только рекомендация не пить сырую воду, только кипяченую! - написал он.

При этом МУП «Водоканал» утром того же дня сообщал о профилактическом хлорировании воды. А вскоре региональный Роспотребнадзор информировал о предстоящей проверке.

- В связи поступившей информацией о выявлении случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди жителей Яранска Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин и условий возникновения инфекционного заболевания. По предварительным данным случаи заболевания связаны с водным путем передачи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас назначены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия для юрлиц. Специалисты проводят отбор проб из внешней среды и от пострадавших для лабораторного исследования.

Кировчанам напоминают о необходимости использования для питьевых целей кипяченой и бутиллированной воды заводского производства.

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