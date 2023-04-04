Роспотребнадзор: вспышка кишечной инфекции в Яранске произошла из-за некипяченой воды

Все случаи заболевания оказались из-за питья некипяченой воды. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Роспотребнадзор по Кировской области продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование из-за вспышки кишечной инфекции в Яранске. Как сообщает ведомство, все случаи были связаны с постоянным и периодическим употреблением некипяченой воды.

- Управление продолжает держать на контроле проведение дополнительных санитарно-противоэпидемические мероприятий, в том числе организацию и проведение обеззараживания питьевой воды в разводящей сети Яранска с контролем количества остаточного хлора, - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, инцидент в Яранске произошел в конце марта. Жители в соцсетях сообщали о более 70 случаях отравления. После этого Роспотребнадзор начал проверку.

Ранее мы также сообщали, что в питьевой воде, употребляемой кировчанами, нашли бор, хлороформ, марганец и другие загрязняющие вещества.

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