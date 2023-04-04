Бор, хлороформ, марганец: что нашли в воде, которую пьют кировчане

Роспотребнадзор направил водоснабжающим компаниям 102 уведомления о несоответствии качества воды нормативам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В питьевой воде, которую потребляют кировчане, нашли загрязняющие вещества - бор, железо, нитраты и другие. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области.

ПРОВЕРЯЛАСЬ ВОДА В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ СНАБЖЕНИЯ

В первом квартале 2023 года ведомство проверяло питьевую воду на всех этапах - в источниках снабжения, перед подачей в разводящую сеть и в самой сети. На первой стадии специалисты исследовали 890 проб по санитарно-химическим и 883 - по микробиологическим показателям, на второй - 1959 и 2914 проб. 21,4% от общего количества оказались не соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям, 4,8% - микробиологическим.

По данным ведомства, из-за плохого качества воды в поверхностных и подземных источниках результаты исследования ресурса в системах централизованного водоснабжения оказались неудовлетворительными. 4,2% проб оказались не отвечающими гигиеническим нормативам. Отметим, что поверхностные источники используются в 11 районах области и в ее центре. Почти 50% населения потребляют воду именно из них.

НИТРАТЫ, ФТОРИДЫ, ЖЕЛЕЗО

Основными загрязняющими веществами, чье содержание в воде превышает нормативы, оказались:

- бор; особенно неблагоприятной ситуация оказалась в Арбажском, Даровском, Фаленском, Зуевском, Нагорском, Орловском, Омутнинском, Афанасьевском, Шабалинском, Белохолуницком районах, Нововятском районе Кирова;

- железо - Подосиновский, Опаринский и Верхнекамский районы, единичные случаи превышения зарегистрированы в Мурашинском, Кирово-Чепецком, Лузском, Юрьянском районах и Кирове;

- алюминий - Мурашинский район;

- нитраты - Богородский, Кильмезский, Орловский, Слободской, Куменский районы и Киров;

- фториды - Даровской, Нагорский, Арбажский, Афанасьевский, Омутнинский районы и Киров;

- хлориды и йод - Нагорский район;

- аммиак и аммоний-ион - Подосиновский район;

- марганец - Киров, единичный случай превышения также зафиксирован в Кирово-Чепецком районе;

- хлороформ - поселок Лянгасово в Кирове.

Стоит отметить, что в 2023 году областной Роспотребнадзор направил водоснабжающим организациям 102 уведомления о несоответствии качества воды нормативам. Ведомство регулярно проводит профилактические визиты и направляет в суд иски, чтобы население обеспечили качественной питьевой водой.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Совсем недавно в Яранске произошла вспышка кишечной инфекции. После этого областной Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, болезнь поразила жителей города после употребления сырой воды. МУП «Водоканал» в тот же день провел профилактическое хлорирование воды.

Подобные ситуации были и раньше. Так, в мае 2021 года вспышка кишечной инфекции произошла в Нововятске. Тогда местные жители также заподозрили, что причина болезни - плохая питьевая вода. После этого в целях профилактики «Водоканал» обеззаразил все резервуары с водой в районе.